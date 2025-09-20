"Крипто кралица" за 5 млн. долара: Германия повдигна обвинения срещу Ружа Игнатова

Обвинителният акт описва щети за 57 милиона евро

Прокуратурата в Германия официално повдигна обвинения срещу Ружа Игнатова – българката с германско гражданство, известна като „крипто кралицата“. Това съобщи началникът на прокуратурата в Билефелд Карстен Новак, предаде ДПА, цитирана от БНР.

Снимка: bTV

Игнатова е обвинена в създаването и ръководенето на пирамидална схема с криптовалутата OneCoin, която причини щети за около 57 милиона евро. Според обвинителния акт, който е с обем 600 страници, жертвите на схемата са близо 17 500 души.

Компанията на Игнатова е имала централа в град Гревен, но самата тя изчезва безследно още през 2017 г. Последно е видяна на 25 октомври същата година, когато пътува със самолет от София за Атина. Оттогава местонахождението ѝ остава неизвестно.

Снимка: bTV

„Крипто кралицата“ фигурира в списъка на ФБР с 10-те най-издирвани престъпници в света, както и в този на Европол с най-опасните издирвани лица. Има награда за 5 млн. долара за информация водеща до ареста на Игнатова.

