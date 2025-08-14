У нас: Кисели краставички от Индия и конфитюри от Египет, родното производство умира

Българският пазар е изключително затворен, казва експерт

"Консервната промишленост в България може би е пред своя край. Скоро на рафтовете в магазините ще се предлагат кисели краставички от Индия, печени чушки от Македония, компоти от Гърция и конфитюри от Египет", обявиСтойко Кировски - председател на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци. По думите му бизнесът им зависи от суровината, работната ръка и пазарите.

Пазарите за нас бяха най-силни, когато изнасяхме сериозни количества консерви за Русия, спомни си той, като уточни, че тогава производството на консерви у нас е било близо 900 хил. тона годишно. Сега обаче е 6 пъти по-малко - до около 150 хил. тона. На базата на този нисък спад, ние започнахме да произвеждаме все по-малко и по-малко, обясни Кировски пред БНР.

Криза с палмовото масло: Как ще отрази пониженото производство на цените? 40% от площите с палми са в Малайзия и Индонезия имиджът на българските стоки в Европа е много нисък. Не ни обичат много европейците. Работим с Европа, но с техни брандове. Никой не иска нашите брандове там. Вдигаме имиджа на европейските марки, но нас никой не ни познава. Нямаме сили сами като бранш да се промотираме в Европа. С това държавата може да ни помогне", призова Стойко Кировски и изтъкна, че качество на българската стока е много високо. "Европа е с 3 пъти повече население от Русия, но. Не ни обичат много европейците. Работим с Европа, но с техни брандове.Вдигаме имиджа на европейските марки, но нас никой не ни познава. Нямаме сили сами като бранш да се промотираме в Европа. С това държавата може да ни помогне", призова Стойко Кировски и изтъкна, че качество на българската стока е много високо.

Той отбеляза и спада на производството на плодове и зеленчуци. По думите му българският пазар е изключително затворен: "Над 70% от пазара е в ръцете на търговските вериги, които ни притискат изключително много за цени. Работим с минимални печалби от 3 до 5%. Ние пък натискаме производителите на плодове и зеленчуци и започват да се отказват един по един. Нашият бранш е забравен от държавата".

Какво ще представлява държавното дружество "Магазин за хората"? Правителството днес одобри създаването на държавното дружество Внасяме много суровини от цял свят, изтъкна Кировски. Според него обаче това противоречи на логиката за нормален бизнес. "Нямаме ли местна суровина и местни работници, които да я произведат, бизнесът малко по малко умира", предупреди той. , изтъкна Кировски. Според него обаче това противоречи на логиката за нормален бизнес. "Нямаме ли местна суровина и местни работници, които да я произведат, бизнесът малко по малко умира", предупреди той.

Държавата трябва да реши дали нашият сектор е приоритетен или не. Ако той е приоритетен, трябва да намерят начин да подпомогнат земеделските производители. Около 2000 души са заети в нашия бранш, изчисли Кировски, като отбеляза, че това са участващите в тяхната браншова организация фирми.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM



Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK



Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN