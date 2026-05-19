Дума на деня: Андеррайтинг

Дума на деня: Андеррайтинг

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво означава "андеррайтинг"?

Андеррайтингът е процес на оценка и поемане на риск, който се използва основно в банковия, застрахователния и инвестиционния сектор. Чрез него финансовите институции анализират дали даден клиент, проект или актив отговаря на определени критерии за финансиране или застраховане. Основната цел е да се прецени вероятността от риск и възможните финансови загуби.

В банковата сфера андеррайтингът е ключов при отпускането на кредити. Специалистите проверяват доходите, кредитната история, задълженията и финансовата стабилност на клиента, за да определят дали той може да изплаща заема си. В застраховането процесът включва анализ на фактори като възраст, здравословно състояние, професия или стойност на имуществото, за да се изчисли подходящата цена на полицата и нивото на риска.

С развитието на технологиите андеррайтингът все по-често се подпомага от автоматизирани системи и изкуствен интелект, които обработват големи обеми от данни за по-кратко време. Това позволява по-бързи решения и по-точна оценка на риска. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

Десислава Боцева

На 18 години е имал кафене и два магазина, днес завладява Европа: Наричат ​​го „Кралят на кебапчетата“
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Как се хаква компания без да се „хаква“ нищо?
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Error 404: Защо адаптивността се превръща в най-ценния капитал?
Стефани Боова

Стефани Боова

Кои са рекордите на Карлос Насар?

