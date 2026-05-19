Дума на деня: Андеррайтинг

Какво означава "андеррайтинг"?

Андеррайтингът е процес на оценка и поемане на риск, който се използва основно в банковия, застрахователния и инвестиционния сектор. Чрез него финансовите институции анализират дали даден клиент, проект или актив отговаря на определени критерии за финансиране или застраховане. Основната цел е да се прецени вероятността от риск и възможните финансови загуби.

В банковата сфера андеррайтингът е ключов при отпускането на кредити. Специалистите проверяват доходите, кредитната история, задълженията и финансовата стабилност на клиента, за да определят дали той може да изплаща заема си. В застраховането процесът включва анализ на фактори като възраст, здравословно състояние, професия или стойност на имуществото, за да се изчисли подходящата цена на полицата и нивото на риска.

С развитието на технологиите андеррайтингът все по-често се подпомага от автоматизирани системи и изкуствен интелект, които обработват големи обеми от данни за по-кратко време. Това позволява по-бързи решения и по-точна оценка на риска.