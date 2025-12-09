BGN → EUR
БГ Бизнес За 5 години: Сиренето поскъпнало с 65%, а прясното мляко - със 75%

За 5 години: Сиренето поскъпнало с 65%, а прясното мляко - със 75%

bTV Бизнес екип

Най-силно увеличение на цените се наблюдава между 2021 и 2022 година

През последните пет години цените на основните хранителни продукти в България са се повишили рязко, като тенденцията се запазва и през 2025 г. Данните на НСИ показват, че поскъпването обхваща стоките от първа необходимост. В сравнение с 2020 г., всички проследени артикули ориз, хляб Добруджа“, прясно мляко, бяло сирене и яйца продължават да поскъпват, като за някои от тях увеличението е по-изразено от средното за периода.

Снимка: Национален статистически институт (НСИ)

Най-сериозно е увеличението при бялото сирене, което от 8.3 лв/кг през 2020 г. достига до 13.7 лв/кг през 2024 г., или ръст от над 65%. Според данни на НСИ за 2025 г., цената се стабилизира около 13.9–14.1 лв/кг, което е допълнително, но по-умерено нарастване.

Прясното мляко също поскъпва от 1.6 лв/л на 2.8 лв/л, което представлява увеличение от 75%. През 2025 г. средната му потребителска цена се движи около 2.85–2.90 лв/л..

Новата минимална заплата и „малката потребителска кошница“: Колко пъти ще можем да си я позволим от януари?

При хляба нарастването е общо 50% за периода. Данните за 2025 г. показват, че хляб Добруджа“ запазва ниво около 2.20–2.25 лв, което е леко повишение спрямо 2024 г. Оризът следва подобна динамика, като крайната цена през 2024 г. е с близо 46% по-висока от тази през 2020 г., а през 2025 г. достига около 3.70–3.80 лв/кг.

При яйцата процентното увеличение е най-голямо – 100%, като от 20 стотинки през 2020 те достигат до 40 стотинки през 2025 г. Това се дължи на ниската им базова стойност, което прави всеки ценови скок процентно значим. Периодът 2021–2022 г. се очертава като най-проблемен за всички продукти. Тогава голяма част от цените нарастват с между 20% и 30%, което съвпада с глобални икономически сътресения проблеми във веригите на доставки, скок на енергийните разходи, инфлацията и последиците от войната в Украйна.

