Японци започват производство на нов млечен продукт с българска закваска по лиценз на „Ел Би Булгарикум“

Какво ще представлява продуктът

Японската компания „Мейджи“ ще започне производството на нов млечен продукт с българска закваска по лиценз на „Ел Би Булгарикум“. Това бе посочено на среща в София между представители на двете компании, на която бе обсъдена успешната лицензионна дейност на Ел Би и „Мейджи“, съобщиха от държавното млекопреработвателно предприятие.

В разговорите участваха изпълнителният директор на „Ел Би Булгарикум“ Николай Стойнев, ръководителят на Научно-изследователския център доц. д-р Светлана Минкова, както и други представители на компанията. От японска страна разговаряха Дайши Аладжи, Юсуке Сугала и Такахиро Сакурай, част от екипа „Кисело мляко“.

Новият продукт ще бъде млечна напитка с атрактивна опаковка, насочена основно към младите пълнолетни потребители. Той ще бъде пуснат на японския пазар в три варианта: натурално кисело мляко за пиене, кисело мляко за пиене с вкус на боровинка и кисело мляко за пиене с вкус на ягода. Производството на новия продукт започва след мащабни проучвания за предпочитанията на младежката аудитория, а пускането му на пазара ще бъде съпроводено от широка рекламна кампания с участието на известни личности, съобщава БТА.

В момента „Мейджи“ произвежда кисело мляко с името на България по лиценз на „Ел Би Булгарикум“. Продуктът е на японския пазар повече от 50 години, а марката има над 30 милиона потребители. Новият млечен продукт ще се включи в широката гама от млечни продукти, произвеждани под марката „България“ и ще носи името Meiji Bulgaria Yogurt Drink ONE SHOT.

„Новият продукт е естествено продължение на успешното ни партньорство с „Мейджи“ и е доказателство на взаимния стремеж за разшряване на асортимента от продукти, произвеждани под български лиценз. Радваме се, че заедно с „Мейджи“ продължаваме да утвърждаваме името на България като символ на качество и здравословно хранене“, коментира ръководителят на Научния център доц. Минкова.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN