Измамни кредитори може да търсят клиенти през социалните мрежи, бъдете внимателни

Експерт дава насоки как да не попадаме в капана на измамниците

При промяната с преминаването от лев към евро може недобросъвестни хора може да се опитат да се възползват от процеса и да извършват измами, алармират от Асоциацията за отговорно небанково кредитиране.

Станислава Стратиева от асоциацията обясни, че при кредитите с фиксирана лихва няма да има никакви промени. По думите ѝ тук "капани" няма. Тя подчерта, че регулаторът е изключително строг по отношение на компаниите с банков лиценз, които подлежат на надзор от страна на БНБ.