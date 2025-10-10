Изкуственият интелект в маркетинга и е-търговията във фокуса на Digital4Plovdiv

Деветото издание на конференцията събира български и световно признати експерти от дигиталния свят

На 16 и 17 октомври 2025 г. Международен панаир Пловдив ще бъде домакин на деветото издание на Digital4Plovdiv. От създаването си през 2016 г. събитието се наложи като източник на практическо знание и като място, където бизнесът открива най-новите тенденции в дигитализацията. Програмата тази година е посветена на изкуствения интелект в маркетинга и електронната търговия – тема, която вече определя новите стратегии за развитие на компаниите.

Официалното откриване ще бъде малко преди 10:00 ч. и ще постави началото на два дни, изпълнени с практически лекции и панелни дискусии. Участниците ще научат как данните, автоматизацията и интелигентните технологии създават нови бизнес модели, как се променят потребителските навици и как компаниите могат да използват AI, за да бъдат по-ефективни и конкурентоспособни.

Сред акцентите е представянето на модел за AI зрялост в маркетинга, разработен от Яни Лозанов. Той ще помогне на компаниите да определят къде се намират в процеса на интеграция на изкуствен интелект и какви стъпки да предприемат за реални резултати. Темата за въздействието на автоматизацията върху креативността също ще бъде във фокуса. Николай Димов и Виктор Минчев ще обсъдят докъде може да стигне машинната ефективност, без да замести човешката интуиция и вдъхновение.

Практически поглед към внедряването на AI ще представят Георги Малчев и Стилиян Запорожанов, които ще покажат как дигиталните агенции вече използват изкуствен интелект в реални процеси и как това променя стандартите за работа и резултати. Етиен Янев ще демонстрира как AI ускорява създаването на видео съдържание, без да ограничава креативността, а Йордан Романов ще представи примери за това как платформата TikTok използва интелигентни алгоритми, за да променя потребителското поведение и маркетинговите стратегии.

Темата за етиката и доверието в дигиталната среда ще бъде обсъдена от Вилислава Ветренска, Таня Кръстева и Ивайло Ачев, които ще поставят въпроса за автентичността и прозрачността в епохата на генеративния AI. Във втория ден фокусът ще бъде върху променящата се среда на онлайн търсенето и стратегиите, чрез които компаниите могат да запазят своята видимост и доверие въпреки динамичните алгоритми и новите AI решения на Google. Международните лектори Adam Collins, George Ilic и Radomir Basta ще споделят своя опит от глобалните пазари и ще покажат как изкуственият интелект създава не само нови инструменти, но и изцяло нови бизнес модели.

Предвидена е специална експо зона с възможности за директен контакт с партньори и изложители на форума, както и зала за лични срещи, която също ще е на разположение на всички участници. Конференцията създава среда за изграждане на професионални връзки, срещи с партньори и обмен на идеи. Събитийната мрежа Digital4 обхваща повече от 15 областни града в страната, а през изминалата година инициативата привлече над 5000 участници. Билети могат да бъдат закупени през официалния сайт на конференцията.