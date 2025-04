Форумът MEDIA PLAY 2025 ще се проведе между 23 – 25 април в София

Media Play 2025 обещава интензивни дни с вълнуващи теми от индустрията, нетуъркинг, вдъхновение и приятно прекарване

Една седмица остава до третото издание на Media Play (23-25 април), което ще събере аудиовизуалната индустрия от Централна и Източна Европа в София. С участници от цяла България, Балканите и над 20 държави от Европа и извън нея, Media Play 2025 обещава интензивни дни, изпълнени с вълнуващи теми от индустрията, нетуъркинг, вдъхновение и приятно прекарване.

„От възможности за копродукции до нови тенденции в съдържанието, от регионални успехи до глобални стратегии за разпространение – всичко това ще се случва на Media Play 2025. Подготвихме наистина бутикова програма, която съчетава смислени възможности за контакти, учене и обмен на опит – всичко на едно място, създадено да свързва прогресивни творци и вземащи решения от България и региона“, – казва Диди Максимова, оперативен директор на Media Play.

Тазгодишното издание включва панели, презентации, прожекции и мастъркласове с някои от най-ярките умове и вълнуващи гласове в телевизията, киното и дигиталната сфера: Тим Кресченти, президент на Small World IFT (САЩ), Анна Роде, международен творчески изпълнителен директор, BETA Film (Германия), Мартичка Божилова, продуцент, Агитпроп (България), Хичран Лефорт, директор продажби MIP Markets (Франция), Горан Станкович и Владимир Тагич, режисьори и създатели на хитовия сериал „Операция Сабя“, This and That Productions (Сърбия), Мартина Петрович, директор на Creative Europe MEDIA Desk (Хърватия), Теодора Маркова, сценарист (България), Явор Гърдев, режисьор (България), Ваня Джаверович, телевизионна личност и водещ (България), и много други. bTV Media Group е медиен партньор и водещият на „120 минути“ Светослав Иванов ще бъде също сред участниците в събитието.

Всички лектори, както и повече информация за програмата, регистрацията и специалната нетуъркинг вечер на 24 април, могат да бъдат намерени на сайта на Media Play.

Събитието се провежда с подкрепата на Национален Филмов Център и Министерство на туризма на Република България.

