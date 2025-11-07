Ето кога може да купите първите евромонети у нас (ВИДЕО)

Каква е цената на стартовите комплекти?

Във видео на своя сайт Българската народна банка (БНБ) представи новия дизайн на българските евромонети. Те влизат в обращение от 1 януари. Паралелно с това от БНБ припомнят, че продажбата на стартовите пакети с евромонетите с българска национална страна ще започне на 1 декември тази година.

От централната банка са подготвили и материали, съдържащи визуализация на изображенията и техническите им характеристики с цел разпознаването на българските евромонети при обучението на служители.

За запознаване на широката общественост с формата и дизайна на българските евромонети е наличен кратък видеоклип, който може да гледате ТУК:

Кога може да купите първите евромонети?

От БНБ припомнят, че продажбата на стартовите комплекти с евромонетите с българска национална страна ще започне на 1 декември 2025 г., като централната банка ще продава стартови комплекти само на физически лица. "Български пощи" ЕАД ще продават стартови комплекти само на физически лица. Банките ще продават стартови комплекти на търговци и физически лица.

Цената на стартовия комплект е 20 лева за физически лица и 200 лева за юридически лица.

Подробна информация за стартовите комплекти (съдържание, условия и ред) се съдържа в Наредба № 46 от 31 юли 2025 г. за първоначално зареждане и подзареждане с евробанкноти, евромонети и стартови комплекти с евромонети.

Какво съдържа пакетът?

Стартовият комплект с евромонети за физически лица се състои от 42 броя евромонети от всички номинали. Физическо лице може да закупи до два стартови комплекта с евромонети за една трансакция. Стартовият комплект с евромонети за търговци включва 420 броя евромонети от всички номинали.

