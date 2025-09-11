Дума на денят: Ликвидност

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Нова авиолиния ще свързва Букурещ и София
При старта на линията на 1 октомври ще бъдат предложени промоционални цени
Какво означава "ликвидност"
Ликвидност означава способността даден актив бързо да бъде превърнат в парични средства при минимални загуби или способността на компанията или индивида да покрие текущите си финансови задължения с налични или бързо конвертируеми активи. Това е ключов показател за финансово здраве, който дава гъвкавост и възможност за справяне с финансови трудности.
Съществуват два основни вида ликвидност: пазарна ликвидност и финансова (или счетоводна) ликвидност. Нека да видим какво означават тези две думи.
Пазарната ликвидност се отнася до това колко пари има на даден пазар и колко бързо тези пари циркулират. Например, фондовият пазар е силно ликвиден, тъй като в света има акции на стойност около 124 трилиона долара. Всеки от тях е собственост на физическо лице, дружество или държава.
Финансовата (или счетоводната) ликвидност се отнася до това колко бързо някой може да превърне своя актив в пари, но с цел изплащане на краткосрочни задължения.
