БГ Бизнес Дума на денят: Ликвидност

Дума на денят: Ликвидност

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво означава "ликвидност"

Ликвидност означава способността даден актив бързо да бъде превърнат в парични средства при минимални загуби или способността на компанията или индивида да покрие текущите си финансови задължения с налични или бързо конвертируеми активи. Това е ключов показател за финансово здраве, който дава гъвкавост и възможност за справяне с финансови трудности.

Видове ликвидност

Съществуват два основни вида ликвидност: пазарна ликвидност и финансова (или счетоводна) ликвидност. Нека да видим какво означават тези две думи.

Пазарна ликвидност

Пазарната ликвидност се отнася до това колко пари има на даден пазар и колко бързо тези пари циркулират. Например, фондовият пазар е силно ликвиден, тъй като в света има акции на стойност около 124 трилиона долара. Всеки от тях е собственост на физическо лице, дружество или държава.

Финансова ликвидност

Финансовата (или счетоводната) ликвидност се отнася до това колко бързо някой може да превърне своя актив в пари, но с цел изплащане на краткосрочни задължения.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

