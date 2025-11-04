Дума на деня: Заемен капитал

Кога се използва понятието "заемен капитал"?

Заемният капитал представлява част от капитала на едно предприятие, която се набавя чрез средства, получени от външни източници под формата на заеми. Тези средства могат да бъдат предоставени от банки, други финансови институции, доставчици или физически лица. Основната характеристика на заемния капитал е, че той подлежи на връщане след определен срок и обикновено е свързан с плащане на лихва.

Заемният капитал служи като временен финансов ресурс, който подпомага предприятието при осъществяване на неговата дейност, реализиране на инвестиции или осигуряване на оборотни средства. Той позволява на фирмата да разполага с по-големи парични потоци, без да се налага да увеличава собствения си капитал. Въпреки това, използването на заемни средства повишава финансовия риск, тъй като предприятието има задължение да ги върне в определен срок, независимо от резултатите от дейността си.

Примери за заемeн капитал са банковите кредити, облигационните заеми, търговските кредити, както и лизингът. Всички тези форми осигуряват на предприятието достъп до външно финансиране, което може да бъде ключово за неговото развитие, но изисква внимателно управление, за да не доведе до свръхзадлъжнялост.

