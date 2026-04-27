1 USD
1.1712 BGN
Петрол
106.52 $/барел
Bitcoin
$78,868.9
БГ Бизнес Дума на деня: Рентабилен проект

Дума на деня: Рентабилен проект

Какво е "рентабилен проект"?

Рентабилен проект е такъв, който генерира достатъчно приходи, за да покрие разходите си и да осигури печалба за инвеститорите или собствениците. Основната му цел е ефективното използване на ресурсите, така че да се постигне максимална възвръщаемост при минимален риск. Рентабилността често се измерва чрез показатели като възвръщаемост на инвестицията (ROI), нетна настояща стойност (NPV) и вътрешна норма на възвръщаемост (IRR).

За да бъде един проект рентабилен, е необходимо внимателно планиране и анализ още в началния етап. Това включва проучване на пазара, оценка на конкуренцията, прогнозиране на разходите и приходите, както и идентифициране на потенциални рискове. 

Управлението на рентабилен проект изисква постоянен контрол и адаптация към променящите се условия. Това означава следене на ключови показатели за ефективност, оптимизиране на процесите и вземане на навременни решения при отклонения от плана. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Стефани Боова

Стефани Боова

