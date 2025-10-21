1 USD
1.6781 BGN
Петрол
60.84 $/барел
Bitcoin
$108,379.0
Последвайте ни
1 USD
1.6781 BGN
Петрол
60.84 $/барел
Bitcoin
$108,379.0
БГ Бизнес Дума на деня: Персонал

Дума на деня: Персонал

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво означава понятието "персонал"?

Персоналът е общо наименование за всички хора, заети с работа в дадена организация, институция или предприятие. Това могат да бъдат служители, работници, специалисти, мениджъри или помощен персонал всички, които изпълняват определени длъжности и отговарят за ежедневното функциониране на дадена структура.

Съставът и броят на персонала варира значително в зависимост от вида и размера на организацията. Например в малка фирма персоналът може да включва само няколко души, докато в голяма компания той може да наброява стотици или дори хиляди служители. Персоналът обикновено е разделен по отдели или функции като администрация, производство, поддръжка, маркетинг и други.

Подборът, обучението, управлението и мотивацията на персонала са важни задачи за всеки работодател, тъй като ефективната работа на служителите пряко влияе върху успеха на организацията. Думата персонал“ се използва често и в контекста на човешките ресурси, където се разглежда не само броят на работещите, но и тяхната квалификация, ангажираност и развитие.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата