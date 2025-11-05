Дума на деня: Ликвиден риск

Какво означава понятието "ликвиден риск"?

Ликвидният риск е вид финансов риск, който се проявява, когато даден икономически субект – било то предприятие, банка или инвеститор – не може да осигури достатъчно парични средства, за да покрие своите текущи задължения в срок. Това затруднение може да възникне както поради липса на налични пари, така и поради невъзможност активите да бъдат продадени или осребрени достатъчно бързо.

Същността на ликвидния риск се състои в това, че активите може да имат стойност на хартия, но при необходимост от бърза продажба тяхната реална цена да падне значително. Така институцията или фирмата е принудена да търпи загуби, за да се снабди с ликвидност. Това различава ликвидния риск от кредитния или пазарния риск, тъй като тук проблемът не е в самата стойност на актива, а в неговата „търгуемост“ във времето.

Ликвидният риск може да се прояви както на микрониво – при отделни компании или банки, така и на макрониво – когато цели финансови пазари или системи страдат от недостиг на ликвидност. Класически пример е ситуация, в която банка не може да посрещне изтеглянията на вложителите си, без да продава активите си на силно занижени цени.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN