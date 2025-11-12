BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.6897 BGN
Петрол
64.94 $/барел
Bitcoin
$103,814.0
БГ Бизнес Дума на деня: Корпоративно управление

Дума на деня: Корпоративно управление

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво означава "корпоративно управление"?

Корпоративното управление представлява система от правила, процеси и взаимоотношения, чрез които се ръководи и контролира една компания. То определя начина, по който се вземат важните решения в организацията, както и как се разпределят правомощията и отговорностите между акционерите, управителните органи и мениджърите. Основната му цел е да осигури ефективно, етично и прозрачно управление, което защитава интересите на всички заинтересовани страни.

Добрата система на корпоративно управление гарантира прозрачност, отчетност и контрол върху дейността на компанията. Тя включва ясно определени функции на общото събрание на акционерите, борда на директорите, изпълнителното ръководство и одитните органи. Освен това се прилагат етични стандарти, политики за предотвратяване на конфликти на интереси и механизми за контрол върху управленските решения.

В съвременния бизнес корпоративното управление е ключово за доверието на инвеститорите и обществото. Компаниите с ефективно управление се възприемат като по-надеждни, устойчиви и конкурентоспособни. Затова то не е просто административна необходимост, а основен фактор за дългосрочния успех и репутацията на всяка организация.

