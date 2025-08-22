1 USD
1.68041 BGN
Петрол
66.6 $/барел
Bitcoin
$113,236.0
Последвайте ни
БГ Бизнес Дума на деня: Юридическо лице

Дума на деня: Юридическо лице

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво означава понятието "юрдическо лице?

Юридическото лице или още правното лице е фикционна организация на хора с установено устройство и обособено имущество, призната по силата на закона за самостоятелен носител на права и задължения.

Юридическите лица могат да са:

По силата на публичното право

Държавни, общински и други общински съвет, държавни и общински предприятия за осъществяване на стопанска дейност.

По силата на частното право 

Корпорации, кооперации, сдружения с нестопанска цел, търговски дружества, търговци. 

Юридическите лица могат да включват предприятия, корпорации, организации с нестопанска цел и други юридически лица. Тези субекти имат законови права и задължения, подобни на тези на физическо лице, като сключване на договори, покупка и продажба на стоки и услуги и спазване на правните разпоредби.

