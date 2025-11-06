Дума на деня: Инвестиционни тръстове

Какво означава "инвестиционен тръст"?

Инвестиционните тръстове са вид колективна инвестиция, при която група инвеститори обединяват своите средства, а професионален мениджър ги инвестира в различни активи като акции, облигации или недвижими имоти. Те обикновено са структурирани като дружества с ограничена отговорност, чиито акции могат да се купуват и продават на фондова борса. Това позволява на инвеститорите да участват в по-големи и диверсифицирани инвестиционни портфейли, отколкото ако инвестират сами.

Основното предимство на инвестиционните тръстове е професионалното управление и диверсификацията на инвестициите, което намалява риска за отделния инвеститор. Те също така предлагат възможност за получаване на дивиденти и потенциално по-висока доходност, ако мениджърът взема успешни инвестиционни решения.

Недостатъците включват такси за управление, които намаляват нетната доходност, както и риска от спад на пазара, в който тръстът е инвестирал. Освен това акциите на тръста могат да се търгуват на цена, различна от действителната стойност на активите му, което означава, че инвеститорът може да плати повече или по-малко от реалната им стойност.