Дума на деня: Едрови депозити

Какво означава понятието "едрови депозити"?

Едровите депозити се използват най-често в търговията и финансите и означават депозити, предназначени за продажба на големи количества стоки към бизнес клиенти или търговци, а не към крайни потребители. Това може да са стоки, които се съхраняват в складове, за да бъдат продавани на магазини, супермаркети или други компании.

В стоковата търговия едрови депозити обикновено представляват големи партиди стоки, които търговецът държи, за да покрива нуждите на бизнеса. Например, производител на хранителни продукти може да има едрови депозити със захар, олио или брашно, които се продават на супермаркети или магазини на едро, вместо на индивидуални клиенти.

В банковото или финансовото значение, едрови депозити могат да бъдат депозити на големи суми, внесени от компании или финансови институции. Те често се управляват по различни условия в сравнение с дребните депозити на физически лица – например с по-високи лихви, специфични срокове или минимални суми. По този начин „едрови“ означава големи количества или големи клиенти, а „депозити“ – нещо съхранено, било то пари или стоки.

