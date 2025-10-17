1 USD
Дума на деня: Договор

Дума на деня: Договор

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво е необходимо, за да бъде един договор валиден?

Договорът е съгласие между две или повече страни, чрез което те доброволно се обвързват с определени права и задължения. Той може да бъде устен или писмен, като писмената форма се използва най-често при по-важни сделки например при трудови отношения, наем, покупко-продажба и др. Договорите имат правна сила и при неизпълнение могат да доведат до съдебна отговорност.

За да бъде един договор валиден, е необходимо да са налице няколко основни елемента съгласие между страните, ясно определен предмет на договора, законна цел, възможност за изпълнение и, когато се изисква от закона, определена форма (например нотариално заверена при сделки с недвижими имоти). Липсата на някой от тези елементи може да направи договора невалиден.

Договорите са основен инструмент в правото и се използват в почти всички сфери на обществения и икономическия живот. Те уреждат отношенията между физически и юридически лица и дават правна сигурност, като ясно посочват правата и задълженията на всяка страна.

