Дума на деня: Договор

Какво е необходимо, за да бъде един договор валиден?

Договорът е съгласие между две или повече страни, чрез което те доброволно се обвързват с определени права и задължения. Той може да бъде устен или писмен, като писмената форма се използва най-често при по-важни сделки – например при трудови отношения, наем, покупко-продажба и др. Договорите имат правна сила и при неизпълнение могат да доведат до съдебна отговорност.

За да бъде един договор валиден, е необходимо да са налице няколко основни елемента – съгласие между страните, ясно определен предмет на договора, законна цел, възможност за изпълнение и, когато се изисква от закона, определена форма (например нотариално заверена при сделки с недвижими имоти). Липсата на някой от тези елементи може да направи договора невалиден.

Договорите са основен инструмент в правото и се използват в почти всички сфери на обществения и икономическия живот. Те уреждат отношенията между физически и юридически лица и дават правна сигурност, като ясно посочват правата и задълженията на всяка страна.

