Дума на деня: Корпоративната отговорност

Какво означава "корпоративна социална отговорност"?
Корпоративната социална отговорност представлява ангажимента на организациите да действат етично и отговорно спрямо обществото, околната среда и заинтересованите страни. Тя надхвърля стремежа към печалба и включва доброволни действия в полза на обществото.
Тя обхваща различни инициативи, като опазване на околната среда, подкрепа на социални каузи, подобряване на условията на труд и спазване на човешките права. Чрез тези дейности компаниите допринасят за устойчивото развитие и социалното благополучие.
