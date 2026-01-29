BGN → EUR
1 USD
1.1974 BGN
Петрол
66.96 $/барел
Bitcoin
$88,402.2
БГ Бизнес Дума на деня: Корпоративната отговорност

Дума на деня: Корпоративната отговорност

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво означава "корпоративна социална отговорност"?

Корпоративната социална отговорност представлява ангажимента на организациите да действат етично и отговорно спрямо обществото, околната среда и заинтересованите страни. Тя надхвърля стремежа към печалба и включва доброволни действия в полза на обществото.

Тя обхваща различни инициативи, като опазване на околната среда, подкрепа на социални каузи, подобряване на условията на труд и спазване на човешките права. Чрез тези дейности компаниите допринасят за устойчивото развитие и социалното благополучие.

