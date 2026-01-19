До 2030 г. ще бъде излят първият ядрен бетон за блок 7 на АЕЦ „Козлодуй“

Около 500 млн. лева са похарчени до момента за развитието на проекта за нови мощности

Около 500 милиона лева са похарчени до момента за развитието на проекта за нови мощности в АЕЦ „Козлодуй“, каза изпълнителният директор на „АЕЦ Козлодуй - Нови мощности“ Петьо Иванов по време на представяне на актуалния статут на проекта и постигнатия напредък до момента. По думите му разходите и през тази година ще са около 500 милиона лева, съобщава БТА.

Сред най-важните въпроси, на които следва да си отговорим, е каква точно ще бъде стойността на проекта, а това е динамично нещо, не е само по отношение на цената на строителството, и въпросът е какво е включено в цената и дали са оценени всички рискове, обясни той.

Нашата основа цел през годината е да има ясна представа за цялостната стойност на проекта, добави той, но отказа да се ангажира с прогноза за сумата. Според него окончателното инвестиционно решение трябва да бъде прието в края на тази година или през следващата.

Иванов каза още, че ще има нужда от удължаване на договора за предварителни инженерни дейности с „Уестингхаус Електрик Къмпани“ за срок между 12 и 14 месеца.

До 2030 г. се очаква да бъде излят първият ядрен бетон за блок 7 на АЕЦ „Козлодуй“, каза Николай Миладинов директор на дирекция „Управление на проекта“. Той посочи още, че до няколко седмици ще бъде подадена нотификация до Европейската комисия за разрешение за отпускане на държавна помощ за проекта.

Алекс Нестор, председател на Борда на директорите на „АЕЦ Козлодуй - Нови Мощности“, посочи, че това не е само най-големият инфраструктурен проект на държавата, но той е и много сложен. Според него това не е само ядрен проект, но и високотехнологичен.