Дина Темелкова е „Мениджър на годината 2025“

На 10 ноември 2025 г. в Софийската опера и балет се проведе осемнадесетото издание на престижния конкурс „Мениджър на годината“, организиран от списание „Мениджър“. Голямата награда беше присъдена на Дина Темелкова, изпълнителен директор на „Телелинк Инфра Сървисис“, а по традиция отличието беше връчено от президента на Република България Румен Радев.

„За мен е чест да бъда на тази отговорна сцена. Искам да благодаря на моите колеги, защото смятам, че това е обща награда и общо признание за нашата работа. Благодаря много на своя екип, защото това не е моя награда, тя е на всички тях,“ сподели победителката Дина Темелкова.

Темелкова подчерта и своята лична кауза: „Примерът е най-мощният инструмент на лидерството. Като майка на дете с аутизъм се научих да мисля извън етикетите и да уважавам различните. Искам да обърна фокуса върху специалните деца и приобщаващото образование. Единственото, от което те имат нужда, е приемане и подкрепа.“

В словото си по време на церемонията държавният глава Румен Радев подчерта ролята на бизнеса като двигател на обществения прогрес:

„Искам да поздравя организаторите на конкурса Мениджър на годината 2025 не само за това, че отличават най-добрите бизнес лидери, но особено за това, че ги провокират да споделят тайните на своите успехи. Виждам не само ръководители с висок професионализъм и широка обща култура, но преди всичко граждани, родолюбци и патриоти с активна гражданска позиция.“

bTV Media Group е традиционен медиен партньор на събитието и главният оперативен директор на компанията Господин Йовчев връчи грамота на един от финалистите.

Освен основната награда, по време на церемонията бяха връчени отличия в още няколко ключови категории:

„Най-добър нов бизнес“ – Метрикс Диджитал ЕООД , независима агенция за дигитален маркетинг.

Наградата беше връчена от председателя на БСК Добри Митрев на Виктор Вутов .

– , независима агенция за дигитален маркетинг. Наградата беше връчена от председателя на БСК на . „Бизнес в първите 20 милиона“ – Оренда Груп ЕООД , производител на биокозметика, продавана в над 30 държави.

Силвия Павлова , съосновател на компанията, прие наградата от Калин Генчев от Метрореклама.

– , производител на биокозметика, продавана в над 30 държави. , съосновател на компанията, прие наградата от от Метрореклама. „Бизнес трансформация“ – Фесто България ЕООД , отличена за успешна дигитализация и устойчиво развитие.

Призът беше връчен от Рени Миткова-Тодорова , управител на ЕОС България ЕООД, на инж. Калин Добрев .

– , отличена за успешна дигитализация и устойчиво развитие. Призът беше връчен от , управител на ЕОС България ЕООД, на . „Екип на годината“ – BTL Industries, световен лидер в производството на медицинска апаратура в направленията физиотерапия, кардиология и естетична медицина.

Веселин Каравасилев, изпълнителен директор на компанията, прие наградата от Весела Мирянова, изп. директор на Артекс Инженеринг.

Специална за принос към развитието на регионите

Наградата на името на проф. д-р Лъчезар Цоцорков беше връчена на инж. Димитър Димитров, управител и собственик на „Ардес Информационни Технологии“ ЕООД, за активния принос към развитието на регионите в България.

„Още като студент в 4-ти курс положих основите на „Ардес Информационни Технологии“, развивайки компанията от малък офис до национално присъствие в шест града,“ сподели Димитров.

Финалистите в основната категория „Мениджър на годината 2025“

До последния етап достигнаха десетима изявени лидери, сред които:

Владимир Даскалов, управител и собственик на „Електрисити“ ЕООД

Дарина Стоянова, изпълнителен директор на „Престиж-96“ АД

Дина Темелкова, изпълнителен директор на „Телелинк Инфра Сървисис“

Димитър Димитров, управител и собственик на „Ардес Информационни Технологии“ ЕООД

Ивелина Николова, генерален мениджър зона Южни Балкани на „Шнайдер Електрик България“ ЕООД

Калин Йонов, изпълнителен директор на „ЛУЛИС МЕЛ – БЪЛГАРИЯ“

Маню Моравенов, изпълнителен директор на „Българска фондова борса“

Николай Станчев, главен изпълнителен директор на „Дженерали Застраховане“ АД

Светозар Динев, изпълнителен директор на „Свепол“ ЕАД

Христо Борисов, основател и изпълнителен директор на Payhawk

Всеки от финалистите получи специална грамота за високите си постижения в мениджмънта.

Александра Мирчева, издател на списание „Мениджър“ и председател на Съвета на директорите на VM Finance Group, заяви:

„18-ото издание на Мениджър ни показва една нова реалност на пазара и икономиката... Умението на компаниите за промяна в обстоятелства на геополитически промени, на нарастващи икономически предизвикателства, информационните и дигитални умения никога не са били толкова необходими.“

Деница Димитрова, управител на Мениджър Медия Груп допълни:

„Да си лидер означава да живееш в светлината на прожектора. Днес Мениджър на годината навършва 18 години пълнолетие и зрялост. Да бъдем осъзнати в действията си, да бъдем отговорни и да бъдем добър пример. Защото само това остава, когато прожекторите загаснат.“

„Мениджър на годината“ се организира от списание „Мениджър“ и е едно от най-авторитетните бизнес събития в България. Оценяването на кандидатите се извършва по методология на „Делойт България“, като се анализират финансовите резултати, управленските практики и лидерските качества на мениджърите.

