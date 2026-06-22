Все по-малко млади заварчици, кранисти и механици: Бизнесът предупреждава за кадрова криза

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За всеки 100 пенсионирани заварчици идват едва 12 млади кадри
Заварчици, кранисти и огняри са сред най-дефицитните длъжности в различни производствени сектори - това сочат данните от анализ на Българската стопанска камара. Металургията, дървообработването и производството на пластмасови изделия имат силно застаряла работна сила в ключови технически длъжности. На 100 огняри над 55-годишна възраст в хранително-вкусовата промишленост се падат по-малко от трима млади, които да ги заменят, става ясно от анализа.
Експертен екип на Българската стопанска камара в партньорство с браншови и регионални организации на работодателите е изготвил анализи на пазара на труда за шест икономически сектора и пет региона на страната, предаде БНР.
Регионите са Бургас, Враца, Добрич, Смолян и Шумен, а анализираните икономически сектори са "Металургия", "Дървообработване, без производство на мебели", "Производство на мебели", "Производство на изделия от пластмаси", "Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци" и "Ресторантьорство".
Сред основните изводи е този, че индустриалните сектори са в криза с работната ръка. При кранисти, заварчици и механици на машини коефициентите на заместване са между 12 и 16 - означава, че за всеки 100 пенсионирани ще се намерят само 12-16 млади специалисти. Огнярите са символ на проблема, се казва още в изследването.
Ресторантьорството е противоположният полюс. Сервитьори и бармани са длъжности с огромно преобладаване на млади хора.
Съществува конкуренция между секторите. Компетенциите на заварчиците, кранистите и механиците са "преносими" - те са търсени в строителството, търговията, преработващата промишленост.
Единственото изключение в производството е машинният оператор в металургията с повече млади от стари кадри. Свидетелство, че автоматизираните машини привличат млади хора.
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