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БГ Бизнес Все по-малко млади заварчици, кранисти и механици: Бизнесът предупреждава за кадрова криза

Все по-малко млади заварчици, кранисти и механици: Бизнесът предупреждава за кадрова криза

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

За всеки 100 пенсионирани заварчици идват едва 12 млади кадри

Заварчици, кранисти и огняри са сред най-дефицитните длъжности в различни производствени сектори - това сочат данните от анализ на Българската стопанска камара. Металургията, дървообработването и производството на пластмасови изделия имат силно застаряла работна сила в ключови технически длъжности. На 100 огняри над 55-годишна възраст в хранително-вкусовата промишленост се падат по-малко от трима млади, които да ги заменят, става ясно от анализа.

Експертен екип на Българската стопанска камара в партньорство с браншови и регионални организации на работодателите е изготвил анализи на пазара на труда за шест икономически сектора и пет региона на страната, предаде БНР.

Регионите са Бургас, Враца, Добрич, Смолян и Шумен, а анализираните икономически сектори са "Металургия", "Дървообработване, без производство на мебели", "Производство на мебели", "Производство на изделия от пластмаси", "Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци" и "Ресторантьорство".

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Сред основните изводи е този, че индустриалните сектори са в криза с работната ръка. При кранисти, заварчици и механици на машини коефициентите на заместване са между 12 и 16 - означава, че за всеки 100 пенсионирани ще се намерят само 12-16 млади специалисти. Огнярите са символ на проблема, се казва още в изследването.

Ресторантьорството е противоположният полюс. Сервитьори и бармани са длъжности с огромно преобладаване на млади хора.

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Съществува конкуренция между секторите. Компетенциите на заварчиците, кранистите и механиците са "преносими" - те са търсени в строителството, търговията, преработващата промишленост.

Единственото изключение в производството е машинният оператор в металургията с повече млади от стари кадри. Свидетелство, че автоматизираните машини привличат млади хора.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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