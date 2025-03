BAPRA Bright Awards 2025 отличи най-добрите комуникационни кампании и агенции

Тазгодишното издание на конкурса отчете рекорден брой кандидатури

На 27 март се проведоха престижните награди на Българската асоциация на ПР агенциите – BAPRA Bright Awards 2025, под мотото „PRоменяме се, светът също“, които за поредна година отличиха най-добрите постижения в сферата на PR-а и комуникациите. Церемонията по награждаването събра 190 експерти от бранша, които заедно отпразнуваха отличителните PR идеи, силата на думите, иновациите и развитието на индустрията.

Тазгодишното издание на конкурса отчете рекорден брой кандидатури – над 200 в 18 различни категории. All Channels Communication взе престижната награда „Агенция на годината“ и също така грабна златото за „Кампания на годината“ с кампанията “Храна За Размисъл”.

Всички номинации бяха оценени от международно жури от утвърдени експерти, гарантиращи обективност и високи стандарти. Председател на журито бе Боаз Палди, главен творчески директор на Програмата за развитие на ООН, а на самото събитие присъстваха представителите от журито Димитрис Рулиас, Юрген Ганголи и Саймън Гебауер.

„Годишните награди BAPRA Bright Awards са признание на успешните и въздействащи PR кампании на агенциите и техните клиенти. Победителите тази година определено показват размах, творчество и въздействие, което комуникациите имат сред обществото и поставиха следващата летва за надграждане на възможностите на PR комуникациите в България”, споделя Ива Григорова, председател на БАПРА 2024 – 2026.

Водещи на церемонията бяха Флорина Иванова и Иван Боянов, а за атмосферата и доброто настроение по време на събитието се погрижи Деси Андонова, която подготви музикално оформление специално за BAPRA Bright Awards 2025.

Преди официалната церемония, в същия ден от 10 ч. се проведе и PR събитието на БАПРА – "Въздействието на PR". Модератор на събитието бе Елица Кънчева, репортер и продуцент в bTV, а в дискусионните панели се включиха Димитрис Рулиас, който потопи слушателите в темата “Media and PR 2.5: The dynamic landscape and the new tech revolution”, Юрген Ганголи, който разказа за “The Power of PR 2.5: Revolutionizing Communications in the Age of Disruption” и Саймън Гебауер, който проведе дискусия на тема “PR Measured 2.5: The meaning and importance of data in PR”.

Пълният списък с победителите по категории може да намерите тук.

