България сред водещите в ЕС по брой работещи в риск от бедност

България е една от страните в Европейския съюз с най-висок процент на работещи хора, които са изложени на риск от бедност, според данни на Евростат. Изследването на статистическата служба на ЕС показва, че рискът от бедност не засяга само безработни лица или такива с ниска заетост, а и работещи, които не успяват да осигурят достатъчен доход за своето домакинство, предава БТА.

През 2024 г. 11,8% от заетите българи на възраст 18 и повече години са били изложени на риск от бедност, което е значително над средното ниво за ЕС от 8,2%. Това поставя България сред страните с най-висок показател, заедно с Люксембург (13,4%), Испания (11,2%) и Гърция (10,7%).

По данни на Евростат, рискът от бедност за мъжете в България е бил 13,0%, а за жените – 10,4%. Разликата от 2,6 процентни пункта е близка до средната за ЕС, където мъжете също са по-уязвими (9,0%) в сравнение с жените (7,3%). За сравнение, най-нисък процент на заети в риск от бедност е отчетен във Финландия (2,8%), Чехия (3,6%) и Белгия (4,3%).

Показателят „риск от бедност при заетите“ обхваща хора, които са наети или самонаети и живеят в домакинства, чийто разполагаем доход е под 60% от медианния доход за страната.

