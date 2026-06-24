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БГ Бизнес България сред най-потърпевшите в ЕС от митата на САЩ

България сред най-потърпевшите в ЕС от митата на САЩ

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Износът на страната ни към САЩ е намалял с 23,7 на сто на годишна база

България е сред най-засегнатите страни от ЕС заради митата, въведени от САЩ, сочи нов съвместен анализ на Фондация „Приложни изследвания и комуникации" и Глобалния алианс за търговски и иновационни политики (GTIPA) на икономическите последици от американските мита, въведени на 2 април 2025 г., с фокус върху ЕС и България, съобщиха от Фондацията.

Анализът обхваща 25 държави, от които 10 в Европа, и установява, че за първата година след въвеждането на митата (април 2025 – март 2026 г.) износът на ЕС към САЩ е спаднал с 13,7 на сто, а търговският излишък на ЕС се е свил с 35,6 на сто. България е сред най-засегнатите - износът към САЩ е намалял с 23,7 на сто на годишна база, а до януари 2026 г. спадът достига 42 на сто спрямо предходната година, предаде БТА. Особено уязвими са металите (мед: 65,3 на сто; алуминий: 93,2 на сто) и прецизните медицински изделия (42,9 на сто).

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Въпреки тези удари, реалният БВП на България е нараснал с 3,1 на сто през 2025 г. - двойно над средното за ЕС от 1,5 на сто, отчитат анализаторите и допълват, че растежът обаче се дължи предимно на услугите (5,8 на сто), докато индустрията отбелязва лек спад от 0,3 на сто, което поставя въпроса за дългосрочната индустриална устойчивост.

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На европейско ниво, ЕС реагира чрез диверсификация - временното прилагане на търговското споразумение с Меркосур от 1 май 2026 г., напреднали преговори с Индия и Индонезия, и нови договорености в областта на критичните метали. Авторите предупреждават обаче, че регулаторният контрол не е достатъчен за дигитален суверенитет: дефицитът при интелектуалната собственост се е задълбочил с 14,6 на сто, а при бизнес услугите - с 35,8 на сто. За България анализът препоръчва секторен подход, увеличаване на инвестициите в научно-изследователска и развойна дейност до 1,5 на сто от БВП, ускорено прилагане на механизма SAFE за технологии с двойна употреба, и решителна борба с корупцията и лошото управление като условие за привличане на конструктивен капитал.

Пълният текст на анализа може да бъде открит ТУК.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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