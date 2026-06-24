България сред най-потърпевшите в ЕС от митата на САЩ

Износът на страната ни към САЩ е намалял с 23,7 на сто на годишна база

България е сред най-засегнатите страни от ЕС заради митата, въведени от САЩ, сочи нов съвместен анализ на Фондация „Приложни изследвания и комуникации" и Глобалния алианс за търговски и иновационни политики (GTIPA) на икономическите последици от американските мита, въведени на 2 април 2025 г., с фокус върху ЕС и България, съобщиха от Фондацията.

Анализът обхваща 25 държави, от които 10 в Европа, и установява, че за първата година след въвеждането на митата (април 2025 – март 2026 г.) износът на ЕС към САЩ е спаднал с 13,7 на сто, а търговският излишък на ЕС се е свил с 35,6 на сто. България е сред най-засегнатите - износът към САЩ е намалял с 23,7 на сто на годишна база, а до януари 2026 г. спадът достига 42 на сто спрямо предходната година, предаде БТА. Особено уязвими са металите (мед: 65,3 на сто; алуминий: 93,2 на сто) и прецизните медицински изделия (42,9 на сто).

Въпреки тези удари, реалният БВП на България е нараснал с 3,1 на сто през 2025 г. - двойно над средното за ЕС от 1,5 на сто, отчитат анализаторите и допълват, че растежът обаче се дължи предимно на услугите (5,8 на сто), докато индустрията отбелязва лек спад от 0,3 на сто, което поставя въпроса за дългосрочната индустриална устойчивост.

На европейско ниво, ЕС реагира чрез диверсификация - временното прилагане на търговското споразумение с Меркосур от 1 май 2026 г., напреднали преговори с Индия и Индонезия, и нови договорености в областта на критичните метали. Авторите предупреждават обаче, че регулаторният контрол не е достатъчен за дигитален суверенитет: дефицитът при интелектуалната собственост се е задълбочил с 14,6 на сто, а при бизнес услугите - с 35,8 на сто. За България анализът препоръчва секторен подход, увеличаване на инвестициите в научно-изследователска и развойна дейност до 1,5 на сто от БВП, ускорено прилагане на механизма SAFE за технологии с двойна употреба, и решителна борба с корупцията и лошото управление като условие за привличане на конструктивен капитал.

Пълният текст на анализа може да бъде открит ТУК.

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