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БГ Бизнес България е одобрила продажбата на шпионски софтуер за Сърбия и Мексико

България е одобрила продажбата на шпионски софтуер за Сърбия и Мексико

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Фирмата е за технологии за наблюдение и седалището й е в София

България е одобрила продажбата на шпионски софтуер на разузнавателни и служби за сигурност в държави, известни с нарушения на правата на човека. Това пише "Политико", позовавайки се на документи, с които медията разполага. Те твърдят, че българският орган за експортен контрол (б.р. - Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение) е издал лиценз на компанията Circles BG.

Фирмата е за технологии за наблюдение и седалището й е в София. Лицензът разрешава да се продават системи за подслушване, инструменти за проследяване на мобилни устройства и инфраструктура за наблюдение на разузнавателни служби в Азербайджан, Сърбия, Малайзия и Мексико. Circles BG е дъщерно дружество на NSO Group. Това е израелската фирма, която стои зад известния шпионски софтуер Pegasus, използван за следене на политици по целия свят, включително френския президент Еманюел Макрон, пише "24 часа".

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През 2022 г. Софийската градска прокуратура проверяваше сигнали за неправомерно ползване на същия софтуер за подслушване на държавни структури и български граждани. Един от основателите на Circles BG - Тал Дилиан, бе санкциониран от САЩ през 2024 г. за ролята си в друга компания, в която според твърденията е разработил шпионски софтуер, използван за следене на журналисти, политически експерти и правителствени служители. Износът на софтуера, осъществен между 2018 и 2023 г., беше разкрит в нов доклад на организацията за наблюдение Human Rights Watch в четвъртък. "Политико" пише, че е прегледала лицензите за износ.

През 2020 г. изследователи от базираната в Торонто организация Citizen Lab са докладвали за операциите за наблюдение на Circles, които са експлоатирали слабости в телекомуникационните системи в редица държави. Съоснователят Дилиан, бивш командир на израелското военно разузнаване, е основал и Intellexa - консорциума за шпионски софтуер, стоящ зад Predator - инструмента за наблюдение, който предизвика гръцкия скандал Predatorgate през 2022 г. Констатациите не сочат, че износът е бил незаконен или че технологиите са били използвани неправомерно. От Circles не са коментирали случая. 

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Междувременно в Сърбия Министерството на вътрешните работи е закупило преносимо устройство за наблюдение и проследяване на местоположението на мобилни телефони за 17 300 евро. Това се е случило няколко месеца преди изборите през декември 2023 г. Година по-късно Amnesty International съобщи, че сръбските власти са шпионирали журналисти и граждански активисти. Сръбското правителството отрича тези твърдения.

В Обединените арабски емирства Агенцията за сигнално разузнаване на страната е закупила през 2018 г. система за подслушване, известна като Voice Over Location Enabler (Vole), чрез базираната в Абу Даби компания Securetech LLC за 9 500 евро, според документите. Отделен лиценз показва, че Агенцията за електронно правителство на ОАЕ е закупила същата система през 2019 г. Документите показват, че военното разузнаване на Малайзия също е придобило система Vole чрез Telekom Malaysia Berhad - най-големият телекомуникационен оператор в страната. Пакетът, на стойност над 45 000 евро, е включвал услуги по инсталиране.

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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