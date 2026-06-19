България е одобрила продажбата на шпионски софтуер за Сърбия и Мексико

Фирмата е за технологии за наблюдение и седалището й е в София

България е одобрила продажбата на шпионски софтуер на разузнавателни и служби за сигурност в държави, известни с нарушения на правата на човека. Това пише "Политико", позовавайки се на документи, с които медията разполага. Те твърдят, че българският орган за експортен контрол (б.р. - Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение) е издал лиценз на компанията Circles BG.

Фирмата е за технологии за наблюдение и седалището й е в София. Лицензът разрешава да се продават системи за подслушване, инструменти за проследяване на мобилни устройства и инфраструктура за наблюдение на разузнавателни служби в Азербайджан, Сърбия, Малайзия и Мексико. Circles BG е дъщерно дружество на NSO Group. Това е израелската фирма, която стои зад известния шпионски софтуер Pegasus, използван за следене на политици по целия свят, включително френския президент Еманюел Макрон, пише "24 часа".

През 2022 г. Софийската градска прокуратура проверяваше сигнали за неправомерно ползване на същия софтуер за подслушване на държавни структури и български граждани. Един от основателите на Circles BG - Тал Дилиан, бе санкциониран от САЩ през 2024 г. за ролята си в друга компания, в която според твърденията е разработил шпионски софтуер, използван за следене на журналисти, политически експерти и правителствени служители. Износът на софтуера, осъществен между 2018 и 2023 г., беше разкрит в нов доклад на организацията за наблюдение Human Rights Watch в четвъртък. "Политико" пише, че е прегледала лицензите за износ.

През 2020 г. изследователи от базираната в Торонто организация Citizen Lab са докладвали за операциите за наблюдение на Circles, които са експлоатирали слабости в телекомуникационните системи в редица държави. Съоснователят Дилиан, бивш командир на израелското военно разузнаване, е основал и Intellexa - консорциума за шпионски софтуер, стоящ зад Predator - инструмента за наблюдение, който предизвика гръцкия скандал Predatorgate през 2022 г. Констатациите не сочат, че износът е бил незаконен или че технологиите са били използвани неправомерно. От Circles не са коментирали случая.

Междувременно в Сърбия Министерството на вътрешните работи е закупило преносимо устройство за наблюдение и проследяване на местоположението на мобилни телефони за 17 300 евро. Това се е случило няколко месеца преди изборите през декември 2023 г. Година по-късно Amnesty International съобщи, че сръбските власти са шпионирали журналисти и граждански активисти. Сръбското правителството отрича тези твърдения.

В Обединените арабски емирства Агенцията за сигнално разузнаване на страната е закупила през 2018 г. система за подслушване, известна като Voice Over Location Enabler (Vole), чрез базираната в Абу Даби компания Securetech LLC за 9 500 евро, според документите. Отделен лиценз показва, че Агенцията за електронно правителство на ОАЕ е закупила същата система през 2019 г. Документите показват, че военното разузнаване на Малайзия също е придобило система Vole чрез Telekom Malaysia Berhad - най-големият телекомуникационен оператор в страната. Пакетът, на стойност над 45 000 евро, е включвал услуги по инсталиране.