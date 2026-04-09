Кока-Кола ХБК България се включи в НПО Академия 2026 – иновативен формат, обединяващ бизнес, граждански организации и студенти

Участието на компанията постави фокус върху ролята на бизнеса като двигател на местната икономика и заетостта

Кока-Кола ХБК България се включи в НПО Академия 2026 – иновативен формат, който обединява бизнес, граждански организации и студенти около значими обществени казуси и разработването на решения с реално въздействие. Четиридневното предизвикателство е проект на НПО Портал – информационният портал за неправителствените организации в България, Нов български университет и фондация „The Convo“, с подкрепата на фондация „Америка за България”. В рамките на събитието Мая Иванова, мениджър „Корпоративни партньорства и социална отговорност“ в Кока-Кола ХБК България, участва в дискусионен панел и бе част от журито, което оцени финалните проекти на студентските екипи, разработени по казуси от НПО сектора.

„НПО Академия е пример за успешна и добре организирана учебна инициатива, която насърчава ефективно сътрудничество между бизнеса, гражданския сектор и младите хора. Вярвам, че именно в тези партньорства се раждат решения, които имат реално въздействие. За нас е важно да споделяме опит и да показваме, че устойчивите инициативи могат да бъдат едновременно полезни за обществото и ефективни в дългосрочен план“, коментира Мая Иванова.

Участието на компанията постави фокус върху ролята на бизнеса като двигател на местната икономика и заетостта. Системата на Кока-Кола в България осигурява над 3300 работни места директно и още около 14 000 по веригата на стойността, като работи с широк кръг български доставчици и партньори и създава добавена стойност за икономиката. Сред водещите акценти бе и развитието на младежката заетост чрез #YouthEmpowered – програма, която вече близо десет години свързва образованието и бизнеса. Инициативата е достигнала до над 36 000 млади хора в България, предоставяйки им практически умения, менторство и реален досег с работната среда. Само през 2025 г. над 4000 младежи са преминали обучения с цел успешен кариерен старт, с участието на служители на компанията като ментори.

Като пример за устойчиво въздействие върху средата бе представена и инициативата „Моят зелен град“, която вече почти две десетилетия обединява служители на Кока-Кола ХБК България, институции и местни общности в обща грижа към околната среда. В рамките на програмата, през годините от старта ѝ, доброволци почистиха над 1550 декара замърсени площи в близост до водни басейни, събраха разделно над 11 тона битови отпадъци, засадиха над 3000 дървета, почистиха над 30 км крайбрежни зони, превърнаха 10 спирки на градския транспорт в София в своеобразни контейнери за събиране на пластмаса.

В рамките на „НПО Академия 2026“ бе поставен акцент и върху прехода към кръгова икономика и въвеждането на депозитната система в България. Компанията подкрепя развитието на ефективния модел „от бутилка в бутилка“, имащ за цел събирането и рециклирането на опаковки, както и насърчаването на потребителите да връщат използваните бутилки, като допринасят за по-висока събираемост и повторна употреба на ресурсите.

Участието в иновативния формат за пореден път затвърди ролята на Кока-Кола ХБК България като активен партньор в развитието на обществото, който съчетава икономически принос със стратегически инициативи в областта на образованието, околната среда и устойчивото развитие.