Топ 5 на най-легендарните хотели в света, които всеки мечтае да посети

В тях са отсядали крале, президенти и знаменитости

Някои хотели са много повече от място за нощувка. Те са свидетели на исторически събития, дом на кралски особи, любимо убежище на холивудски звезди и символ на престиж, който устоява на времето. В продължение на десетилетия, а в някои случаи и повече от век – тези емблематични имоти задават стандартите за луксозно гостоприемство и продължават да привличат най-взискателните пътешественици в света.

Ето кои са пет от най-легендарните хотели, превърнали се в истински икони на световния туризъм.

The Ritz Paris, Франция

Открит през 1898 г., The Ritz Paris е синоним на елегантност и френски разкош. Разположен на престижния площад „Вандом“, хотелът е посрещал личности като Коко Шанел, Ърнест Хемингуей и принцеса Даяна.

The Plaza Hotel, Ню Йорк, САЩ

Хотелът е известен със своите изискани апартаменти, ресторанти със звезди „Мишлен“ и безупречно обслужване. Повече от век The Ritz Paris остава символ на парижкия лукс. Цената на нощувката е около 1 500 – 2 500 евро.

Разположен в сърцето на Манхатън, срещу Сентръл парк, The Plaza Hotel отваря врати през 1907 г. и бързо се превръща в предпочитано място за престой на президенти, дипломати и световни знаменитости.

Хотелът е участвал в десетки филмови продукции, включително в култовия филм „Сам вкъщи 2“. Днес The Plaza е неразделна част от историята и идентичността на Ню Йорк. Нощувката струва 1 200-2000 евро.

Taj Mahal Palace, Мумбай, Индия

Построен през 1903 г. с изглед към Арабско море, Taj Mahal Palace е един от най-известните хотели в Азия.

Хотелът впечатлява със своята уникална архитектура, съчетаваща индийски, ислямски и европейски стилове. През годините е приемал държавни глави, кралски особи и бизнес лидери от цял свят.

Badrutt's Palace Hotel, Санкт Мориц, Швейцария

Освен символ на лукса, Taj Mahal Palace е и символ на устойчивостта след терористичните атаки в Мумбай през 2008 г., след които хотелът отново отваря врати.

От 1896 г. Badrutt's Palace е емблема на алпийския разкош. Именно този хотел допринася за популяризирането на зимния туризъм в Швейцария.

С невероятни гледки към швейцарските Алпи и езерото Санкт Мориц, хотелът привлича аристократи, бизнес магнати и знаменитости повече от 120 години.

Той остава едно от най-престижните места за зимна ваканция в света.

Burj Al Arab, Дубай, Обединени арабски емирства

Макар да е значително по-млад от останалите хотели в класацията, Burj Al Arab се превърна в една от най-разпознаваемите сгради на планетата.

Открит през 1999 г., хотелът впечатлява със своята форма, наподобяваща корабно платно, както и с ултралуксозните си апартаменти, частни икономи и интериор, декориран със златни елементи. Нощувката тук е около 2 000 – 3 000 евро.

Burj Al Arab символизира амбицията на Дубай да се утвърди като световна столица на луксозния туризъм.

Общото между тези хотели не е само високата цена на нощувките. Те предлагат нещо много по-ценно - история, традиция и усещане за принадлежност към един свят, в който вниманието към детайла е издигнато до изкуство.

В епоха, в която туристическата индустрия непрекъснато се променя, легендарните хотели продължават да бъдат еталон за качество и изключително обслужване.