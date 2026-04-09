Най-скъпите частни острови, които може да наемете

Луксозните частни острови за наем са сред най-екстремните примери за високия клас туристически пазар, като някои от тях могат да струват повече от 100 000 долара на нощ за цялостна резервация. Ексклузивните дестинации предлагат пълна уединеност, персонален екип и персонализирани услуги, които привличат богаташи и знаменитости от цял свят. Ето кои са петте най-известни частни острови в света.

1. Banwa Private Island на Филипините

Един от най-известните примери е Banwa Private Island на Филипините – малък частен рай, който често се цитира като най-скъпият остров в света, достигайки около 100 000 долара на нощ за изключителна резервация на целия имот. Той включва шест океански вили с лични инфинити басейни, собствени готвачи и персонализирани преживявания на водата и на плажа, предава Wimco.

2. Kudadoo Maldives Private Island

В Малдивите, Kudadoo Maldives Private Island комбинира лукс и устойчивост като напълно соларно захранван остров, който предлага интимна обстановка с около 15 луксозни резиденции. Макар че базовите цени за отделни вили започват от няколко хиляди долара на нощ, целият остров под наем може да бъде значително по-скъп за по-големи групи и частични резервации.

3. Musha Cay в Бахамите

Друг емблематичен остров е Musha Cay в Бахамите, собственост на илюзиониста Дейвид Копърфийлд, който е превърнал своя 150‑акрово лично убежище в разкошен курорт за частни групи. Там резервациите за целия остров започват от около 50 000–70 000 долара на нощ, включващи няколко вили, персонален екип и активности като гмуркане и частни забавления на плажа.

4. Британските Вирджински острови Necker Island

В Британските Вирджински острови Necker Island, собственост на сър Ричард Брансън, също е сред най-скъпите частни острови за наем – с цени около 102 500 долара на нощ за цялата резервация. Той предлага балийски стилни вили, частни басейни, тенис кортове и екип от около 100 души.

5. Calivigny Island

Calivigny Island е един от най-ексклузивните частни острови в Карибския регион, предлагани за наем. Островът разполага с луксозни вили и пространства, които могат да настанят до 50 гости едновременно, което го прави подходящ както за големи семейни събирания, така и за частни събития или корпоративни ретрийти.