Къде са най-безопасните данъчни убежища в Европа и какво правят те, за да привлекат богатите?

Какви данъчни облекчения се предлагат?

Жадни за инвестиции, страните в Европа се конкурират, за да привлекат и задържат богатите. Euronews Business проучва какви данъчни облекчения се предлагат и кой е водещ в това отношение.

Най-високите ставки на данъка върху доходите на физическите лица в Европейския съюз (ЕС) са спрели да падат от финансовата криза през 2008 г. Но правителствата въведоха „все по-голям брой преференциални данъчни режими, насочени към чуждестранни лица“, надявайки се да привлекат богати емигранти на своите територии, отбелязва Данъчната обсерватория на ЕС, независима изследователска лаборатория. Eто кои са страните:

Италия

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Италия е популярна дестинация сред емигрантите не само заради културата и климата, но и заради данъчните облекчения . На пръв поглед страната има сравнително високи данъци върху доходите на физическите и корпоративните доходи, въпреки че има данъчни облекчения, достъпни за чужденци.

Един от най-известните е режимът на плоско данъчно облагане, който позволява на заможните лица да плащат фиксирана сума върху всички доходи от чужбина, независимо от размера им. Годишната фиксирана такса наскоро беше увеличена на 200 000 евро, преди това беше 100 000 евро.

Това предимство е достъпно за период до 15 години и може да се използва само от лица, които не са били данъчно резиденти в Италия през поне девет от последните десет години.

Швейцария

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Швейцария също има схема за плосък данък ( forfait fiscal ). Но властите твърдят, че тя се използва от по-малко от 0,1% от данъкоплатците. Тя функционира така, че вместо да се облага въз основа на дохода или богатството, някои швейцарски региони изчисляват ставката въз основа на разходите на индивида.

Въпреки че системата с фиксирана ставка може да е интересна за свръхбогатите, държавата е въвела минимален данък. на основния имот Взема се предвид . Тези прагове се прилагат на федерално ниво, въпреки че някои региони могат да увеличат минималната сума.

Правото да използват форфаит фискъл се упражнява от лица, които нямат швейцарско гражданство и идват да живеят в страната за първи път, както и от лица, които са се завърнали след отсъствие от десет или повече години.

На ползващите се от плоския данък е забранено да работят или да управляват бизнес в Швейцария. Това означава, че схемата е предназначена да привлече малък брой богати емигранти с пасивен доход.

Португалия

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Данъчните облекчения се превърнаха в тема на спорове в Португалия поради скока в цените на жилищата, подхранван от пристигането на богати чужденци. Въпреки това, след като намали помощите миналата година, португалското правителство сега въвежда отново данъчни облекчения за емигранти.

Холдингови компании

Друг начин, по който заможните хора могат да се радват на ниски ефективни данъчни ставки, е чрез използването на холдингови компании, според Данъчната обсерватория на ЕС. Такива компании са предназначени да избягват данъци върху доходите. Лицата, които държат активи по този начин, избират да вложат богатството си в името на компания, която контролират, вместо да го класифицират като личен доход.

Тегленията от компанията се облагат с данък по нормални ставки, въпреки че данъкоплатецът може да скрие излишъка в холдингова компания. Създаването на такава структура е особено изгодно в страни, където корпоративната данъчна ставка е ниска.

В този смисъл интересни са Ирландия, където ставката е 12,5%, Унгария с девет процента, България с 10 процента и Кипър с 12,5 процента данък печалба.

Данъчният рай не е данъчен рай за всеки

Данъчното планиране не може просто да се върти около един или два вида данъчни ставки, а трябва да вземе предвид цял набор от фактори, казват експертите. Таксите, които трябва да се имат предвид, включват личния и корпоративния доход, капиталовите печалби, данъците върху наследството и богатството, както и обезщетенията за социално осигуряване.

Освен гореспоменатите страни, Малта, Обединеното кралство и Монако също могат да се считат за фискално благоприятни, но всичко зависи от естеството на доходите. В някои случаи това означава, че дори известни райони с високи данъци, като Белгия, могат да бъдат наречени убежища.

Докато ОИСР продължава усилията си за повишаване на корпоративните данъци, предстои да се види дали това ще стимулира преговорите за други ставки и ще намали данъчните стимули.

Компромисите, свързани с привличането на богати чужденци, продължават да доминират политическите дебати, както и натискът върху онези, които се осмеляват да предприемат подобни стъпки.