Xbox поскъпва - ето с колко се вдига цената

Основна причина за поскъпването е рязкото покачване на цената на чиповете за памет и съхранение

Microsoft обяви в четвъртък, че ще повиши цените на видеоигровите конзоли Xbox в световен мащаб с 100 до 150 долара от 1 август. Компанията посочи като причина скока в разходите за компоненти, предизвикан от бума на изкуствения интелект.

В Съединените щати базовият модел Series S ще поскъпне до 500 долара, а Series X - до 800 долара, предаде БГНЕС. Цените за Европа, където Series X в момента се продава за около 600 евро, все още не са обявени. Моделът с 2 терабайта ще бъде спрян от продажба. Това е третото поскъпване на Xbox - след световното увеличение от май 2025 г. и второ, ограничено до САЩ, през октомври същата година.

Основна причина за поскъпването е рязкото покачване на цената на чиповете за памет и съхранение, използвани практически във всички електронни устройства. Ускореното изграждане на центрове за данни за нуждите на изкуствения интелект е довело до сериозен недостиг на пазара, доминиран от южнокорейските Samsung и SK Hynix и американската Micron. Разходите за памет и съхранение са се удвоили и се очаква да се удвоят отново до края на 2027 г., заяви Microsoft. Компанията от Редмънд, щата Вашингтон, посочи, че конзолите, за разлика от телефоните и компютрите, „обикновено не се продават на печалба, а на по-малко от разходите за производството им“.

Microsoft не е единствената компания, засегната от поскъпването на компонентите. Японският конкурент Sony повиши цената на PlayStation 5 със 100 евро в Европа в началото на април до 650 евро за стандартната версия. Nintendo обяви увеличение от над 6% за Switch 2 от 1 септември, а американската Valve пусна новата си Steam Machine в понеделник на над 1 000 долара за базовата версия. Apple пък обяви в четвъртък значителни ценови увеличения за компютрите Mac и таблетите iPad. Игровото подразделение на Microsoft, генерирало около 8% от приходите на компанията за финансовата 2025 г., претърпя мащабно преструктуриране през февруари на фона на намаляващи приходи от Xbox и разочароващи резултати от нови игри.

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