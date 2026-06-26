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Технологии Скъпото става още по-скъпо: Apple вдига цените на определени устройства

Скъпото става още по-скъпо: Apple вдига цените на определени устройства

Технологии

bTV Бизнес екип

Кои устройства ще поскъпнат?

Цените на някои от най-популярните продукти на Apple скачат заради нарастващите разходи за памет и чипове за съхранение, предизвикани от бума на AI, съобщава CNN.

Кои устройства ще бъдат засегнати?

Отсега нататък, увеличенията на цените засягат Neo, неговия MacBook от базово ниво , който вече е на цена от 699 долара (от 599 долара), най-евтиния iPad, който струва 449 долара от 349 долара, и iPad Mini, който получава увеличение от 100 долара на 599 долара.

Снимка: Apple

Други увеличения включват Apple TV (199 от 129 долара), слушалките Apple Vision Pro (3699 долара, увеличение с 200 долара) и високоговорителя HomePod (349 долара, спрямо 299 долара).

Цените бяха публикувани в онлайн магазина на Apple в четвъртък, но някои уебсайтове на трети страни, като Best Buy и Target, все още показват старите цени.

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На какво се дължи увеличението?

Снимка: Getty Images / iStock

Главният изпълнителен директор на Apple Тим Кук предупреди още миналата седмица, че цените ще скочат неизбежно поради недостиг на чипове за памет. Както търсенето, така и цените на чиповете се увеличиха заради огромния брой изградени центрове за данни с изкуствен интелект. Това накара компании като Micron да обявят рекордни печалби.

„Правим всичко възможно, за да смекчим огромните увеличения, които ни се налагат, и се опитваме да защитим клиентите си от увеличенията, но ситуацията стана неустойчива“, казва Кук пред Wall Street Journal.

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Дори Apple, една от най-печелившите компании в света със солидна верига за доставки, не може да избегне скока в цените на паметта, който се отрази на цялата индустрия за потребителска електроника.

Цената на iPhone и AirPods си остава същата към момента.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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