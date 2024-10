Сайтът на компанията на Уорън Бъфет изглежда като от 90-те - защо?

Стойността на Berkshire Hathaway е около 1 трилион долара

Уорън Бъфет е един от най-богатите хора в света с нетно състояние от 144 млрд. долара, а стойността на неговия конгломерат Berkshire Hathaway е около 1 трилион долара. И все пак никога не бихте могли да предположите това от неговия уебсайт, който прилича на реликва от първите дни на интернет.

Страницата на седмата по големина публична компания в Америка, която генерира годишни приходи от над 350 млрд. долара и в която работят около 400 000 души, представлява нещо повече от списък с хипервръзки на бял фон, пише Business Insider.

„Официалната начална страница“ на Бъркшър съдържа също така нейното име и адрес, текстова реклама на автомобилната застраховка Geico и покана за изпращане на обратна връзка по охлювната поща до централата - с предупреждение, че персоналът е твърде малko, за да отговори.

Честно казано, уебсайтът изглежда така, сякаш някой тийнейджър го е сглобил през 90-те години на миналия век и оттогава не се е връщал към него. Но той се актуализира поне веднъж на три месеца с отчети за приходите, а от време на време Бъфет решава, че нещо заслужава нова връзка на началната страница, като например разяснението му за инвестицията на Berkshire в Activision Blizzard през 2021 г.

Защо Бъфет, който много държи на публичния облик и репутацията на Berkshire, никога не е актуализирал остарелия уебсайт на компанията си? Може би той го смята за символ на културата на Berkshire.

„Оскъдният уебсайт на Berkshire Hathaway отразява вярата на Бъфет в пестеливостта и децентрализацията. С малкия си екип в Омаха той дава приоритет на ефективността пред разточителството“, казва пред BI Лорънс Кънингам, директор на Центъра за корпоративно управление „Вайнберг“ към Университета на Делауеър и автор на няколко книги за Бъфет и Berkshire.

„Всеки, който е управлявал уебсайт, знае, че по-малкото често е повече.“

94-годишният Бъфет е известен с това, че не желае да пилее своите пари или парите на акционерите си. Милиардерът закусва в McDonalds' на път за работа, повече от 40 години иска заплата от 100 000 долара без бонуси и акции и все още живее в същата къща, която е купил през 50-те години на миналия век.

Berkshire е структурирана като разклонена мрежа от автономни предприятия като Geico, See's Candies, Fruit of the Loom и BNSF Railway. Десетките дъщерни дружества се контролират от Бъфет и няколко десетки души в централата в Омаха, които се съсредоточават върху извличането на печалбите, генерирани от предприятията, и разпределянето им в рамките на компанията и извън нея.

Уебсайтът на Berkshire има „всичко, от което се нуждае един инвеститор, в една лесна начална страница“, казва пред BI Крис Блумстран, президент на Semper Augustus Investments и дългогодишен акционер в Berkshire.

Блумстран заяви, че намира уебсайта за лесен за навигация и му харесва, че има достъп до финансовите отчети за десетилетия, писмата на акционерите, съобщенията за новини и връзките към уебсайтовете на дъщерните дружества на едно място.

„Това се дължи на културата на Berkshire и на минималистичния персонал на домашния офис в Омаха. Няма човешки ресурси в компанията майка. Няма излишни режийни разходи или бюрокрация“, казва той.

Акционерите на Berkshire „не се нуждаят от лъскав уебсайт или от снимки на Уорън, който яде бонбони See's Candies в своя Fruit of the Looms“, каза пред BI Дарън Полок, портфолио мениджър в Cheviot Value Management и друг ветеран-акционер.