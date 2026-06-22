Битка за Ray-Ban: Един от наследниците иска да изкупи активите на роднините си за 10 млрд. евро

Ако сделката бъде финализирана, неговият собствен дял ще нарасне до 37,5%

Наследник на богатството на Ray-Ban направи публичен апел към холдинговата компания на семейството си, като я призова да подкрепи негов план за милиарди евро, с който да изкупи двама от своите братя и сестри. Това се случва само дни преди решаващото гласуване на акционерите, което може да определи бъдещето на семейната империя, предава Еuronews.

Леонардо Мария Дел Векио, един от наследниците на основателя на EssilorLuxottica Леонардо Дел Векио, изведе на публично ниво вътрешен семеен спор за наследството. Той настоява бордът на семейния инвестиционен фонд да одобри сделка, която би затегнала контрола му върху едно от най-големите частни богатства в Европа. EssilorLuxottica управлява портфолио от над 150 марки, сред които Ray-Ban и Oakley, както и модния бранд Supreme. Компанията е в центъра на глобална индустрия за очила и е една от най-влиятелните групи в сектора на луксозните и оптичните продукти.

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31-годишният Дел Векио представя своята позиция чрез отворено писмо, публикувано в петък от Quotidiano Nazionale – италиански вестник, който е собственост на семейството. В основата на конфликта стои неговият опит да придобие 25% дял, притежаван от братята и сестрите му Лука и Паола в Delfin – холдинговата компания, базирана в Люксембург, която контролира значителна част от империята.

Ако сделката бъде финализирана, неговият собствен дял ще нарасне до 37,5%, което би го направило най-големия акционер в структурата. Това би могло да промени баланса на влияние в семейството и начина, по който се взимат решения за бъдещето и наследяването на активите. Паралелно с това планът е свързан с финансиране за около 10 милиарда евро.

В писмото си Дел Векио критикува борда на директорите на Delfin, че не е дал ясно обяснение защо позицията му по сделката се е променила. Той твърди, че съмненията са възникнали едва след като акционерите вече са одобрили ключови елементи от плана и след като реорганизацията е била представена публично като стабилизираща стъпка. Според него участващите банки са поискали по-строги гаранции за дивиденти, капиталова стабилност и дългосрочна стратегия, но бордът не е успял да излезе с единна и прозрачна позиция.

Delfin се намира в центъра на важни финансови процеси в Италия. С над 40 милиарда евро активи той е важен фактор в дебатите за бъдещата консолидация на банковия сектор в страната. В същото време се обсъжда и алтернативен вариант, при който председателят на Delfin Франческо Милери предлага компанията да изкупи обратно дяловете на Лука и Паола и да ги разпредели между останалите наследници. Очаква се решението да бъде обсъдено на срещата на 30 юни, която Дел Векио определя не просто като финансово събитие, а като ключов момент за „самата същност и бъдеще на Delfin“.