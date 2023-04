Какво разказва чатботът наречен DAN

Хората измислят начини да заобиколят правилата за модериране на съдържание на ChatGPT. Откритието е, че прост обмен на текстови съобщения може да отвори програмата AI така, че тя да прави изявления, които обикновено не са разрешени. Въпреки че ChatGPT може да отговори на повечето зададени въпроси, съществуват стандарти за съдържание, насочени към ограничаване на послания, които насърчават речта на омразата, насилието, дезинформацията или са откровени инструкции как да се правят неща, които са против закона, пише The Guardian.

Те накараха ChatGPT да приеме личността на измислен AI чатбот, наречен DAN – съкращение от Do Anything Now (направи всичко сега). Това алтер его на официалния бот е освободено от ограниченията, които OpenAI е поставил на ChatGPT и разказва без да се замисли доста интересни неща.