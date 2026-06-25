AI стартъп съди правителството на САЩ за отнемането на модела на Anthropic

Това може да бъде първото от редица

AI стартъп заведе дело срещу правителството на САЩ, след като то ограничи достъпа му до най-мощните модели на Anthropic, пише The Business Insider. Във вторник юридическият технологичен стартъп Legion внесе иск във Вашингтон, окръг Колумбия, по повод правителствена заповед, изискваща от Anthropic да държи моделите Fable 5 и Mythos 5 далеч от чуждестранни граждани.

Спирането на достъпа до Fable 5 и Mythos 5

По-рано този месец Anthropic обяви, че ще деактивира достъпа до двата модела, след като получи писмо от правителството на САЩ с искане да забрани използването на продуктите от чуждестранни физически и юридически лица. Лабораторията по изкуствен интелект уточни, че правилото ще лиши дори част от собствените ѝ служители от възможността да работят с инструментите. За да се съобрази със заповедта, компанията първоначално спря достъпа за всички. Миналата седмица Anthropic възстанови достъпа до Claude Fable 5 с контрол на достъпа по националност и засилен процес на проверка при регистрация.

Аргументите на Legion

В жалбата си Legion посочва, че е компания със седалище в САЩ, която наема канадски граждани, работещи дистанционно от Канада. Тя допълва, че нейните технологии за съдебна дейност са изградени върху модели от най-ново поколение, включително тези на Anthropic.

"Legion е търговски клиент на Anthropic с договорно право и лиценз за достъп и използване на модела Fable 5, който бе неразделна част от изграждането и функционирането на нейната платформа", пише компанията в иска. "Когато нареждането влезе в сила, Legion незабавно загуби най-новия инструмент, стоящ в центъра на разработките ѝ."

Компанията добавя, че заповедта ѝ причинява "незабавна, непоправима и екзистенциална" щета спрямо конкурентите, тъй като темпът на развитие на ИИ е изключително бърз.

Legion, основана през 2024 г. и базирана в Сан Хосе, разработва софтуер за автоматично изготвяне на съдебни документи, който помага на адвокатите при подготовка на искови молби, искания за разкриване на доказателства и други съдебни формуляри.

Искът на Legion добавя още една група заинтересовани страни към сблъсъка на Anthropic с администрацията на Тръмп относно безопасността на ИИ и държавния контрол върху модели от най-ново поколение. Това може да бъде първото от редица дела от клиенти на Anthropic, които се оплакват, че са загубили достъп до най-мощния ѝ модел.