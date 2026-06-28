5 начина да защитите устройствата си от летните жеги

Ето как да предотвратите прегряване

Не само хората понасят трудно високи температури, мобилните телефони, лаптопите и други електронни устройства също се борят с жегата. Ето пет съвета как да предпазите устройствата си от прегряване, според N1:

1. Дръжте устройствата далеч от пряка слънчева светлина

Електрониката винаги трябва да се държи на сянка. Въпреки че звучи просто, оставянето на мобилния ви телефон на масата, докато сте навън с приятели или използването му, докато сте на слънце, може да е проблем, пише Euronews.

Дори няколко минути директно излагане на слънчева светлина могат да доведат до прегряване на устройството.

2. Не поставяйте устройствата в хладилника

Въпреки че може да изглежда добра идея да поставите мобилния си телефон или лаптоп в хладилника или фризера, за да се охладят бързо, можете да ги повредите също толкова, колкото и да ги изложите на екстремна топлина. Рязката промяна в температурата може да причини термичен шок и дори да повреди устройството, като е особено опасна за батерията. Освен това, хладилниците и фризерите съдържат влага, която може да проникне в електрониката.

3. Поддържайте стаята хладна

Точно както се опитвате да се охладите, важно е да охладите и устройствата. Вентилатор или климатик могат да помогнат, както и спускането на щорите или предпазването на прозорците от пряка слънчева светлина. Всички обичайни методи за намаляване на температурата в стаята ще помогнат и на вашите компютри и мобилни телефони.

4. Гледайте зареждането на устройството

Не претоварвайте мобилните телефони и лаптопите по време на горещо време. Точно както тялото по-трудно се справя с натоварването при високи температури, така и устройствата могат да имат проблеми.

Преглеждането на онлайн съдържание, играенето на взискателни игри и използването на изкуствен интелект могат да натоварят допълнително устройството и да генерират повече топлина. Дори зареждането на батерията или високата яркост на екрана могат да повлияят на нагряването.

Препоръчително е да използвате устройството само за това, от което се нуждаете в този момент. Можете също така да включите режим за пестене на батерията, за да ограничите работата на определени приложения. Правенето на кратки почивки и от време на време изключването на устройството също може да помогне.

5. Свалете защитните калъфи

Подобно на хората, устройствата понякога се възползват от „по-малко слоеве“. Маските за лице, калъфите и други аксесоари могат да възпрепятстват въздушния поток и да задържат топлината.

Все пак бъдете внимателни - без защитен калъф, мобилният телефон или лаптопът могат да се повредят по-лесно при евентуално падане.