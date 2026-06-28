5 начина да защитите устройствата си от летните жеги

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Храните поевтиняват, но има и неприятна изненада
Храните на едро продължават да поевтиняват,вижте кои са с най-голям спад
Ето как да предотвратите прегряване
Не само хората понасят трудно високи температури, мобилните телефони, лаптопите и други електронни устройства също се борят с жегата. Ето пет съвета как да предпазите устройствата си от прегряване, според N1:
Електрониката винаги трябва да се държи на сянка. Въпреки че звучи просто, оставянето на мобилния ви телефон на масата, докато сте навън с приятели или използването му, докато сте на слънце, може да е проблем, пише Euronews.
Дори няколко минути директно излагане на слънчева светлина могат да доведат до прегряване на устройството.
Въпреки че може да изглежда добра идея да поставите мобилния си телефон или лаптоп в хладилника или фризера, за да се охладят бързо, можете да ги повредите също толкова, колкото и да ги изложите на екстремна топлина. Рязката промяна в температурата може да причини термичен шок и дори да повреди устройството, като е особено опасна за батерията. Освен това, хладилниците и фризерите съдържат влага, която може да проникне в електрониката.
Точно както се опитвате да се охладите, важно е да охладите и устройствата. Вентилатор или климатик могат да помогнат, както и спускането на щорите или предпазването на прозорците от пряка слънчева светлина. Всички обичайни методи за намаляване на температурата в стаята ще помогнат и на вашите компютри и мобилни телефони.
Не претоварвайте мобилните телефони и лаптопите по време на горещо време. Точно както тялото по-трудно се справя с натоварването при високи температури, така и устройствата могат да имат проблеми.
Преглеждането на онлайн съдържание, играенето на взискателни игри и използването на изкуствен интелект могат да натоварят допълнително устройството и да генерират повече топлина. Дори зареждането на батерията или високата яркост на екрана могат да повлияят на нагряването.
Препоръчително е да използвате устройството само за това, от което се нуждаете в този момент. Можете също така да включите режим за пестене на батерията, за да ограничите работата на определени приложения. Правенето на кратки почивки и от време на време изключването на устройството също може да помогне.
Подобно на хората, устройствата понякога се възползват от „по-малко слоеве“. Маските за лице, калъфите и други аксесоари могат да възпрепятстват въздушния поток и да задържат топлината.
Все пак бъдете внимателни - без защитен калъф, мобилният телефон или лаптопът могат да се повредят по-лесно при евентуално падане.
Храните на едро продължават да поевтиняват,вижте кои са с най-голям спад
Базата от европейски милиардери е широка
Корабът ще разполага със 196 места за гости, разпределени в 98 каюти и апартаменти