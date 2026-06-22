Засилва се движението на петролни танкери през ключовия Ормузки проток

Два супертанкера, способни да транспортират до 4 милиона барела суров петрол, са навлезли днес в района

Два танкера със суров петрол, превозващи общо малко под 2 милиона барела, са преминали днес през Ормузки проток, показват данни за проследяване на корабния трафик, цитирани от Reuters, предава БТА.

Това е сигнал за известно оживление на трафика в района, след като през предходния ден преминаванията бяха по-ограничени заради опасения, свързани със сигурността на корабоплаването по ключовия воден маршрут.

Снимка: Ройтерс

Същевременно два супертанкера, способни да транспортират до 4 милиона барела суров петрол, са навлезли днес в района през протока, сочат отделни данни за проследяване на плавателните съдове. Според анализ на Kpler единият от корабите е посочил за крайна дестинация иракското пристанище Басра.

Въпреки засиленото движение, трафикът през Ормузкия проток остава значително под обичайните нива, наблюдавани преди началото на войната с Иран на 28 февруари. Понастоящем преминаващите кораби представляват сравнително малка част от среднодневния поток от около 125 плавателни съда, регистриран преди ескалацията на конфликта.

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