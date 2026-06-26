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Свят Унгария си поставя за цел да изпълни условията за приемане на еврото около 2030 г.

Унгария си поставя за цел да изпълни условията за приемане на еврото около 2030 г.

Свят

bTV Бизнес екип

Унгария би могла да покрие изискванията на Европейския съюз за приемане на еврото около 2030 г., заяви министър-председателят Петер Мадяр на пресконференция, предаде Ройтерс. Към момента страната не изпълнява нито един от критериите, а най-трудното ще бъде намаляването на държавния дълг, допълни той.

Предизборните разходни мерки на бившия десен премиер Виктор Орбан доведоха до значително увеличение на бюджетния дефицит над планираното и поставиха инвестиционния кредитен рейтинг на Унгария на ръба на понижение. Въпреки това усилията на страната за присъединяване към еврозоната биха имали положителен ефект върху кредитната й оценка, коментираха представители на рейтинговите агенции.

Мадяр сложи край на 16-годишното управление на Орбан, след като спечели убедително парламентарните избори през април.

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Премиерът днес прие в Будапеща председателя на Еврогрупата Кириакос Пиеракакис за официални разговори.

Пиеракакис отказа да коментира кога Унгария ще може да се присъедини към еврозоната, но заяви, че Еврогрупата ще подкрепи усилията на страната за влизане във валутния съюз.

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През уикенда правителството ще представи резултатите от преглед на публичните финанси, съобщи унгарският министър на финансите Андраш Карман. Докладът ще послужи като основа за изцяло преработен проектобюджет за 2026 г., който трябва да бъде внесен в парламент до края на август, добави той.

Бюджетният дефицит през тази година може да достигне 6,8 на сто от брутния вътрешен продукт, значително над първоначално планираните 5 на сто и повече от два пъти над 3-процентния праг, необходим за приемане на еврото, заяви Мадяр.

Проевропейският курс на Мадяр и мащабните му реформи за борба с корупцията, насочени към отмразяването на средствата от Европейския съюз, предизвика силно поскъпване на унгарските финансови активи, предаде БТА.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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