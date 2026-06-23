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Свят Тръмп: Рекордно количество петрол е преминало вчера през Ормузкия проток

Тръмп: Рекордно количество петрол е преминало вчера през Ормузкия проток

Свят

bTV Бизнес екип

„Вчера през Ормузкия проток преминаха 19 милиона барела петрол“, написа американският президент в публикацията си

Президентът Доналд Тръмп заяви, че през Ормузкия проток вчера са преминали кораби, превозващи рекордните 19 милиона барела петрол. В публикация в социалната мрежа „Трут Сошъл“ (Truth Social) той акцентира и върху понижението на цените на петрола, предаде Ройтерс, цитира БТА. 

„Вчера през Ормузкия проток преминаха 19 милиона барела петрол – рекордно количество за всички времена. Цените на петрола се сриват, а светът е много по-безопасно място“, написа американският президент в публикацията си.

 

Снимка: Reuters

Междувременно цените на петрола се понижиха с над 3% вчера и паднаха под 80 долара за барел. Това се случи след информации за напредък в преговорите между САЩ и Иран за постигане на окончателно мирно споразумение и постепенно възстановяване на доставките през Ормузкия проток. От своя страна Министерството на финансите на САЩ издаде днес общ лиценз, който разрешава производството, доставките и продажбата на суров петрол, както и на нефтохимически и петролни продукти с ирански произход до 21 август.

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Съгласно меморандума за разбирателство, подписан миналата седмица между Вашингтон и Техеран, САЩ са се съгласили да позволят износа на ирански суров петрол, петролни продукти и техни производни. Споразумението обхваща и всички свързани услуги, включително банкови операции, застраховане и транспорт, което се разглежда като важна стъпка към нормализиране на търговските отношения и стабилизиране на енергийните доставки.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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