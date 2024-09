Този хотел беше обявен за най-добър в Европа

600 експерти в индустрията отличиха 50-те най-добри хотела в света

Подобно на много от най-красивите дестинации в Италия, езерото Комо изпитва натиска на свръхтуризма през последните години (дотолкова, че обмисля въвеждането на входна такса). Но красивата му природа и богато украсените сгради означават привличат хиляди любители всяки месец.

Там се намира и хотелът, който тази година бе отличен като най-добрият в Европа и вторият най-добър в света, това е хотел Passalacqua, пише Time out. Цената на нощувка със закуска в него през октомври е 3900 лева.

50-те най-добри хотела в света се гласуват от над 600 експерти в индустрията, а пълният списък за 2024 г. току-що беше публикуван.

„Да отвориш хотел е преживяване, което е трудно да се опише с думи“, казва Валентина Де Сантис, хотелиерът начело на този изключителен хотел. „Много прилича на това, когато подготвяте театрално представление, прекарвате месеци, дори години, планирайки всеки един детайл от представлението, чувствате натиска, че всичко трябва да е перфектно, мечтаете за това всяка вечер и всичко това изведнъж се оказваш на сцената със стотици зрители, които те гледат", добавя тя.

На второ място в Европа е Cheval Blanc в Париж, а на трето е Claridge's в Лондон (един от трите топ 50 записа за столицата на Обединеното кралство). Вижте списъка с 10-те най-добри хотела в Европа по-долу.

10-те най-добри хотели в Европа

Passalacqua, езерото Комо

Cheval Blanc, Париж

Claridge's, Лондон

Raffles London в The OWO, Лондон

Hôtel de Crillon, Париж

Хотел Du Cap-Eden-Roc, Антиб

Four Seasons Firenze, Флоренция

Борго Сантандреа, Амалфи

Four Seasons Madrid, Мадрид

Льо Бристол, Париж