Този град ще ви плати 10 000 долара, за да се преместите там

От няколко години щатът Върмонт прилагана нестандартна политика за привличане на работници. Програмата Tulsa Remote предлага 10 000 долара на хора, които са съгласни да се преместят да работят в щата поне за една година. Инициатива стартира в град Тълса, Оклахома.

Освен финансовия стимул, участниците в Tulsa Remote ще получат допълнителни облаги. Те включват безплатно членство в модерно коуъркинг пространство на стойност 1800 долара, отстъпка от наема за обзаведени апартаменти и достъп до различни събития и програми, целящи изграждане на местна общност, предава Forbes.

Програмата е инициатива на фондация „George Kaiser Family Foundation“, която управлява активи за 3,5 милиарда долара и е посветена на борбата с бедността и съживяването на градската среда. Фондацията вече работи по редица други проекти, като „Teach for America“ за привличане на учители и предлага стипендии за творци.

Tulsa Remote е част от глобална тенденция, при която градове предлагат финансови стимули, за да се преборят с демографската криза. Примери включват Кандела в Италия, която предлага 2000 евро на нови жители, и Ню Хейвън, Кънектикът, където могат да се получат до 80 000 долара под формата на помощи за собственици на жилища. Тези усилия целят да компенсират застаряващото или намаляващо население в по-малките градове.

В Тълса акцентът е върху привличането на млади професионалисти и предприемачи, които могат да допринесат за развитието на местната икономика. Кен Левит, изпълнителен директор на фондацията, изразява надежда, че програмата ще насърчи технологичното развитие и ще даде тласък на нови бизнеси, като същевременно допринесе за разнообразието на работната сила.

Освен в Тълса подобна тенденция започна да се наблюдава и в други градове. Ню Хейвън, Кънектикът чрез програмата "Re:New Haven" новодомците могат да получат до 80 000 долара под формата на различни стимули. Това включва 10 000 долара безлихвен заем за първоначална вноска, който се опрощава след пет години. Освен това, определени професионални групи – като учители, полицаи и военни – могат да получат допълнителни 2500 долара, както и финансова помощ за ремонти и образование.

В Балтимор, Мериленд, няколко инициативи насърчават закупуването на жилища. Програмата "Buying Into Baltimore" предлага 5000 долара за покупка на дом, а "Vacants to Value" дава 10 000 долара за придобиване на изоставени имоти. Допълнителни 5000 долара се предлагат на служители на градската администрация, които желаят да станат собственици на жилище в града.

Град Хамилтън в Охайо се насочва към млади професионалисти в областта на науката и изкуствата. Той предоставя до 5000 долара чрез програма за "обратна стипендия", която има за цел да облекчи студентския дълг на наскоро дипломирани млади хора в сферата на STEAM (наука, техногогии, инженерство, изкуства и математика).

В Норт Плат, Небраска, стимулите са насочени към новоназначени служители, които се местят в града. Там се предлагат бонуси до 5000 долара, които се съвпадат с тези на работодателите. А в малкия град Хармони, Минесота, новите жители могат да получат до 12 000 долара, ако решат да построят дом и да се установят там дългосрочно.

