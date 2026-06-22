Как най-посещаваните места в света се справят със свръхтуризма?

Сред най-засегнстите страни са Испания и Хърватия

В популярни дестинации като Хърватия, Испания и Гърция животът на местните жители е силно повлиян от свръхтуризма. Дубровник е най-посещаваният град в Хърватия и един от най-посещаваните в света. През миналата година градът в Южна Хърватия е отчел 1,3 милиона посетители, а нощувките са били малко над 4,2 милиона, предава БНР.

Хърватия

За да ограничи туристическия поток и да облекчи ежедневието на местните, управата на Дубровник въвежда редица мерки, отбелязва кметът Мато Франкович. Една от основните е ограничаването на круизните кораби – намалява се броят им и времето на престой, за да се разпределят по-равномерно туристите и да могат да разглеждат забележителностите или да посетят други градове. Туризмът е един от основните стълбове на хърватската икономика, но неговото развитие води до по-високи цени, големи тълпи, постоянен шум и претоварена инфраструктура в най-популярните дестинации.

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Като втора мярка е създадено приложение за автобуси за дневни посетители на Дубровник. Те трябва предварително да резервират дата на пристигане чрез слотове, като на всеки половин час се разпределят по седем слота. При нужда, например при лошо време и очаквано увеличение на посетителите, слотовете се увеличават, а управлението става изцяло чрез приложението.

Начинът на живот на поколения хървати в старите адриатически градове е застрашен заради растящите цени на имотите, които изместват местните жители. Според социологически проучвания населението на Дубровник е намаляло с около пет и половина процента за десет години. Затова общината спира издаването на разрешителни за нови краткосрочни наеми в Стария град с цел да запази живата среда.

Третият елемент от мерките е „Дубровник пропуск“ – дигитална карта за достъп до забележителности на пакетна цена, чрез която туристите получават и информация. Чрез нея общината може директно да комуникира с посетителите и да им препоръчва най-подходящите часове за посещение на стария град или крепостните стени, с което се управлява туристическият поток.

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Според Евростат през 2024 г. Хърватия е на 14-то място в ЕС по брой туристически посещения, с над 20 милиона туристи или средно по 5,3 туриста на човек от населението. В Дубровник има и броячи в общинските камери, като анализите показват, че максимум 11 000 души могат да бъдат едновременно в града. Благодарение на мерките броят на хората миналата година не е надвишавал 10 500 души. Кметът Франкович заявява, че туризмът вече е екологично по-устойчив и служи за пример на други европейски градове.

Испания

Ситуацията е сходна и в Испания, която също е силно засегната от свръхтуризма, като много туристи се пренасочват там след кризата в Близкия изток. Само през април страната е приела 9,1 милиона международни туристи – рекорд за месеца и с над 450 000 повече спрямо година по-рано. Паралелно с този ръст се засилват и протестите в Барселона, Валенсия, Балеарските и Канарските острови заради пренаселеност и рязко поскъпване на жилищата и наемите.

Като мярка за справяне с натиска Европейският парламент приема план за подобряване на свързаността на по-слабо посещавани региони и за по-строги правила при краткосрочните наеми. Според институцията моделът, при който 80% от туристите се концентрират в 10% от дестинациите, не е устойчив и трябва да се насърчава децентрализация на туризма. Експерти посочват, че се засилва тенденцията към посещения на по-малко популярни градове, вместо на традиционните туристически центрове.

Това означава пренасочване на туристическия поток от пренаселени крайбрежия и исторически центрове към селски и планински райони, както и развитие на алтернативни форми на туризъм – от гастрономически до колоездачен. Според специалисти туризмът се развива бързо благодарение на технологиите и става все по-достъпен, но същевременно оказва сериозно влияние върху ежедневието на местните хора.