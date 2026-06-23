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Свят SpaceX сключи сделка с Reflection AI на стойност 1,8 млрд. долара

SpaceX сключи сделка с Reflection AI на стойност 1,8 млрд. долара

Свят

bTV Бизнес екип

Reflection AI е стартъп, който е основан през 2024 г. в Ню Йорк

SpaceX съобщи, че е сключила многогодишен договор с стартъпa за изкуствен интелект Reflection AI, по силата на който компанията ще плаща около 1,8 милиарда долара годишно за достъп до центровете за данни с изкуствен интелект на космическата компания.

Споразумението следва по-ранни сделки с Anthropic и Google, подписани съответно в началото на май и началото на юни. То допълнително потвърждава трансформацията на бизнес модела на SpaceX, която все повече се позиционира като доставчик на изчислителна мощ за изкуствен интелект. Съгласно договора Reflection AI ще получи достъп до капацитет в центъра за данни Colossus 2, разположен в Мемфис на границата между щатите Тенеси и Мисисипи.

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При пълно разгръщане на операциите Reflection ще плаща на SpaceXAI - дъщерното дружество за изкуствен интелект на SpaceX - по 150 милиона долара месечно до края на 2029 г. SpaceX ще предостави на Reflection AI достъп до процесори Nvidia GB300 - сред най-мощните на пазара.

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След като първоначално изгради центрове за данни за собствена употреба и развитие на AI, SpaceX е променила стратегията си и вече споделя инфраструктурата си и с други компании.

Reflection AI е базиран в Ню Йорк стартъп, основан през 2024 г. от двама бивши изследователи на Google DeepMind - Миша Ласкин и Йоанис Антоноглу, предаде БГНЕС. Компанията разработва усъвършенстван модел за изкуствен интелект с по-отворен характер, който може да бъде изтеглян и модифициран, за разлика от затворени модели като ChatGPT на OpenAI. 

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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