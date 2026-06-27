SpaceX изстреля тайно нов космически кораб, за който почти никой не знаеше

Каква е целта?

Новият космически апарат, наречен Starfall, беше изстрелян тихо във вторник с ракета Falcon 9 в рамките на тестова мисия, организирана от SpaceX. Липсата на предварителна информация и ограничената публичност около изстрелването доведоха до множество спекулации в космическата общност, пише Euronews.

Изненадващо и почти секретно изстрелване

Мисията привлече внимание, защото SpaceX почти не е разкривала детайли предварително. Дори в деня на изстрелването компанията прекрати своя уебкаст само около 10 минути след старта, което допълнително засили мистерията около проекта.

Изстрелването се случва на фона на медийни съобщения, свързани с бизнес активността на Илон Мъск, включително колебания в стойността на компаниите му.

Каква е целта на Starfall?

Според документи, подадени до Federal Aviation Administration, Starfall е проектиран да предлага две основни възможности:

достъп до микрогравитация и вакуум за научни и производствени цели в космоса

бърза доставка на „критични товари“ от точка до точка на Земята чрез космически полет

Тази втора функция е причината за появата на спекулации, че системата може да бъде използвана за транспортиране на военни товари или чувствително оборудване, макар това да не е официално потвърдено.

Технически характеристики

По информация от FAA всяка капсула Starfall може да носи около 1000 кг полезен товар, размерите ѝ са приблизително 3,1 метра ширина и около 75 см височина (според документацията за конфигурацията), конструкцията включва отделни модули за полезен товар и топлинен щит. Освен това капсулата може да променя ориентацията си по време на полет чрез инертни газове.

Важно ограничение е, че Starfall не може самостоятелно да напуска орбита. Той или следва предварително зададена траектория, или разчита на друг космически апарат за завръщане.

Военни приложения и интерес от Пентагона

Идеята за използване на ракети за бърз транспорт на товари по Земята не е нова. U.S. Department of Defense от години проучва концепции за доставки чрез космоса, които да позволят почти моментален глобален транспорт. SpaceX вече има договори с Пентагона, включително инициативи, свързани с глобална логистика и доставки чрез бъдещи космически системи.

Какво казва SpaceX?

От компанията заявяват, че тестовата мисия има за цел да демонстрира нов тип транспортно средство, което да осигурява рутинен достъп до микрогравитация за изследвания и производство, контролирано кацане в Тихия океан след изпълнение на мисията

Starfall представлява експериментална платформа, която комбинира научни и логистични цели. Макар официално да се представя като средство за космически изследвания и транспорт, неговите възможности за бързо прехвърляне на товари по света естествено пораждат въпроси за потенциални военни приложения. SpaceX засега не потвърждава подобна употреба.