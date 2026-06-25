Богат, но вече не чак толкова: Мъск изпусна трилиона

Под натиск попаднаха редица технологични гиганти
По-малко от две седмици след като SpaceX излезе на борсата и Мъск стана първият трилионер в света, Мъск загуби статута си след срив на акциите на SpaceX и Tesla, пише BBC.
Технологичният предприемач Илон Мъск вече не е трилионер, след като стойността на богатството му падна под психологическата граница от 1 трилион долара. Това се случи по-малко от две седмици, след като той стана първият човек в света, достигнал подобно състояние след историческия борсов дебют на SpaceX.
Според последните данни на Bloomberg Billionaires Index, актуализирани във вторник, нетното състояние на Мъск възлиза на около 957 милиарда долара. Това е значителен спад спрямо оценката от 1,11 трилиона долара, отчетена преди по-малко от 14 дни.
Как Мъск стана първият трилионер?
Историческият момент настъпи на 12 юни, когато космическата компания SpaceX направи дългоочаквания си дебют на борсата Nasdaq. Първичното публично предлагане (IPO) беше оценено на 135 долара за акция, а първата цена при старта на търговията достигна 150 долара. Това оцени компанията на над 1,77 трилиона долара.
Тъй като Мъск притежава приблизително 42% от SpaceX, стойността на неговия дял моментално изстреля личното му богатство над границата от 1 трилион долара. Еуфорията на инвеститорите продължи още няколко дни. До 16 юни акциите на SpaceX достигнаха рекордните 225,64 долара, а нетното състояние на Мъск се покачи до приблизително 1,32 трилиона долара.
Корекцията на пазара заличи стотици милиарди
Ралито обаче се оказа краткотрайно. През последните дни технологичният сектор беше разтърсен от масови разпродажби, предизвикани от нарастващи съмнения относно възвръщаемостта на огромните инвестиции в изкуствен интелект, високите капиталови разходи и продължаващите високи лихвени проценти.
Под натиск попаднаха редица технологични гиганти, сред които Nvidia, Intel и AMD, но най-сериозно засегната се оказа SpaceX. Акциите на компанията се понижиха с над 30% спрямо върха си в средата на юни и се установиха около 156 долара.
Само в понеделник, 22 юни, спадът от 16% за един ден изтри приблизително 240 милиарда долара от богатството на Мъск.
Допълнителен удар дойде и от Tesla. Ден по-късно акциите на производителя на електромобили поевтиняха с близо 6%, което още повече намали стойността на състоянието на милиардера. Мъск притежава около 12% от компанията.
Защо богатството му е толкова чувствително към пазарните движения?
Финансовите анализатори отбелязват, че състоянието на Мъск е необичайно концентрирано. За разлика от повечето свръхбогати инвеститори, чиито активи са разпределени между множество компании и инвестиции, по-голямата част от богатството му е обвързана само с две дружества – SpaceX и Tesla.
Само SpaceX формира близо 80% от нетното му състояние, което означава, че дори сравнително малки движения в цената на акциите могат да доведат до промени от десетки или дори стотици милиарди долари.
Волатилността е очаквана
Според пазарни експерти подобни колебания са характерни за компаниите с високи оценки след първично публично предлагане.
„При акция като SpaceX голяма част от инвестиционните решения вероятно са били продиктувани от емоции и очаквания за революционни пробиви в космическите технологии. Но успешното инвестиране изисква трезва преценка и търпение, независимо колко впечатляващи изглеждат числата“, коментира Дани Хюсън, ръководител на финансовия анализ в AJ Bell.
Допълнително напрежение върху пазара може да се появи в края на юли, когато изтекат ограниченията за продажба на акции от страна на вътрешните инвеститори и служителите на компанията.
Възможно е Мъск скоро отново да стане трилионер
Въпреки резкия спад, Илон Мъск остава най-богатият човек в света с голяма преднина пред останалите милиардери. Освен това анализаторите отбелязват, че е необходимо сравнително малко възстановяване на акциите на SpaceX, около 6%, за да може богатството му отново да премине границата от 1 трилион долара.
Ако това се случи, Мъск може да стане първият човек в историята, който многократно влиза и излиза от клуба на трилионерите.