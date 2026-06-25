Богат, но вече не чак толкова: Мъск изпусна трилиона

Под натиск попаднаха редица технологични гиганти

По-малко от две седмици след като SpaceX излезе на борсата и Мъск стана първият трилионер в света, Мъск загуби статута си след срив на акциите на SpaceX и Tesla, пише BBC.

Технологичният предприемач Илон Мъск вече не е трилионер, след като стойността на богатството му падна под психологическата граница от 1 трилион долара. Това се случи по-малко от две седмици, след като той стана първият човек в света, достигнал подобно състояние след историческия борсов дебют на SpaceX.

Според последните данни на Bloomberg Billionaires Index, актуализирани във вторник, нетното състояние на Мъск възлиза на около 957 милиарда долара. Това е значителен спад спрямо оценката от 1,11 трилиона долара, отчетена преди по-малко от 14 дни.

Как Мъск стана първият трилионер?

Снимка: Ройтерс

Историческият момент настъпи на 12 юни, когато космическата компания SpaceX направи дългоочаквания си дебют на борсата Nasdaq. Първичното публично предлагане (IPO) беше оценено на 135 долара за акция, а първата цена при старта на търговията достигна 150 долара. Това оцени компанията на над 1,77 трилиона долара.

Тъй като Мъск притежава приблизително 42% от SpaceX, стойността на неговия дял моментално изстреля личното му богатство над границата от 1 трилион долара. Еуфорията на инвеститорите продължи още няколко дни. До 16 юни акциите на SpaceX достигнаха рекордните 225,64 долара, а нетното състояние на Мъск се покачи до приблизително 1,32 трилиона долара.

Корекцията на пазара заличи стотици милиарди

Снимка: Ройтерс

Ралито обаче се оказа краткотрайно. През последните дни технологичният сектор беше разтърсен от масови разпродажби, предизвикани от нарастващи съмнения относно възвръщаемостта на огромните инвестиции в изкуствен интелект, високите капиталови разходи и продължаващите високи лихвени проценти.

Под натиск попаднаха редица технологични гиганти, сред които Nvidia, Intel и AMD, но най-сериозно засегната се оказа SpaceX. Акциите на компанията се понижиха с над 30% спрямо върха си в средата на юни и се установиха около 156 долара.

Само в понеделник, 22 юни, спадът от 16% за един ден изтри приблизително 240 милиарда долара от богатството на Мъск.

Допълнителен удар дойде и от Tesla. Ден по-късно акциите на производителя на електромобили поевтиняха с близо 6%, което още повече намали стойността на състоянието на милиардера. Мъск притежава около 12% от компанията.

Защо богатството му е толкова чувствително към пазарните движения?

Снимка: Getty Images

Финансовите анализатори отбелязват, че състоянието на Мъск е необичайно концентрирано. За разлика от повечето свръхбогати инвеститори, чиито активи са разпределени между множество компании и инвестиции, по-голямата част от богатството му е обвързана само с две дружества – SpaceX и Tesla.

Само SpaceX формира близо 80% от нетното му състояние, което означава, че дори сравнително малки движения в цената на акциите могат да доведат до промени от десетки или дори стотици милиарди долари.

Волатилността е очаквана

Според пазарни експерти подобни колебания са характерни за компаниите с високи оценки след първично публично предлагане.

„При акция като SpaceX голяма част от инвестиционните решения вероятно са били продиктувани от емоции и очаквания за революционни пробиви в космическите технологии. Но успешното инвестиране изисква трезва преценка и търпение, независимо колко впечатляващи изглеждат числата“, коментира Дани Хюсън, ръководител на финансовия анализ в AJ Bell.

Допълнително напрежение върху пазара може да се появи в края на юли, когато изтекат ограниченията за продажба на акции от страна на вътрешните инвеститори и служителите на компанията.

Възможно е Мъск скоро отново да стане трилионер

Въпреки резкия спад, Илон Мъск остава най-богатият човек в света с голяма преднина пред останалите милиардери. Освен това анализаторите отбелязват, че е необходимо сравнително малко възстановяване на акциите на SpaceX, около 6%, за да може богатството му отново да премине границата от 1 трилион долара.

Ако това се случи, Мъск може да стане първият човек в историята, който многократно влиза и излиза от клуба на трилионерите.