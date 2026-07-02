Сингапур конфискува имение за 42 млн. долара по дело за контрабанда на чипове на Nvidia

Имотът се намира в един от най-престижните райони на Сингапур

Властите в Сингапур конфискуваха луксозно имение на стойност 55 млн. сингапурски долара (42,5 млн. щатски долара) като част от разследване на схема за незаконен износ на сървъри с високопроизводителни чипове на Nvidia, съобщи BBC.

Според полицията най-малко две трети от средствата, използвани за покупката на имота, са с престъпен произход. Имотът се намира в един от най-престижните райони на Сингапур, като срещу него е наложен запор до приключване на разследването.

Обвинения за пране на пари ще бъдат повдигнати срещу Уей Джаолун, известен още като Алън Уей, главен изпълнителен директор на Aperia Group. Според разследващите той е използвал около 38 млн. сингапурски долара, придобити по незаконен начин, за финансирането на покупката. Освен имота властите са запорирали и около 1 млн. сингапурски долара по банкови сметки.

Разследването започна през февруари 2025 г., като до момента обвинения са повдигнати срещу четирима души за измама, пране на пари и други предполагаеми престъпления. По данни на полицията заподозрените са поръчвали сървъри от международни производители, представяйки невярно, че оборудването е предназначено за компаниите, в които работят.

Властите не съобщават крайната дестинация на сървърите. Известно е обаче, че те са били закупени от Dell, Super Micro Computer и Asus.

Сингапурските власти подчертаха, че прилагат политика на нулева толерантност към нарушенията на експортния контрол и финансовите престъпления, за да запазят репутацията на страната като надежден международен търговски и финансов център.

Случаят е част от по-широките усилия на САЩ и Сингапур за ограничаване на незаконния износ на високотехнологични чипове на Nvidia. Вашингтон въведе ограничения върху износа на най-модерните полупроводници през 2022 г. с мотива, че те могат да бъдат използвани за развитие на военните способности на Китай.

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