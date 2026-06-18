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Свят Швейцарец пусна яхтата си за продажба само за 1 франк

Швейцарец пусна яхтата си за продажба само за 1 франк

Свят

bTV Бизнес екип

За тази начална цена мнозина биха се замислили

Луксозна яхта за 1 франк? На платформата Ricardo в момента се провежда наддаване за модела Sealine F44, с акостиране на езерото Билско. Продавачите все по-често се опитват да привлекат вниманието към своите търгове, като определят изключително ниска начална цена.

Тази начална цена кара мнозина да се замислят. 49-годишният мъж от кантона Берн предлага луксозната си яхта „Ричард“ - с начална цена от един франк.

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На цената на един франк наддават всички. Аз съзнателно исках да тръгна по обратната посока, каза продавачът.

Вече са постъпили над 100 оферти, а заинтересованите водят истинска „луда“ битка.

Според обявата лодката има само 473 моторни часа и се намира на езерото Билско. Оборудването е, по швейцарски стандарти, луксозно: на борда има двойна спалня, друга стая, кухня, хол и напълно оборудвана баня, пише Kurir.rs. 

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Настоящата най-висока оферта е малко под 78 000 франка. Новата яхта струва 850 000 франка. Търгът приключва на 25 юни в 19:06 ч. Дотогава предлаганата сума със сигурност ще се увеличи значително.

Офертите от един франк на платформи като "Ricardo", "Tutti" или eBay отново и отново привличат вниманието.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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