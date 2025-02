Шефът на Goldman Sachs не само управлява една от най-мощните инвестиционни банки, но е и DJ

Заради притеснения на борда обаче се налага да прекрати тази дейност

Дейвид Соломон, главен изпълнителен директор на Goldman Sachs, който се изявяваше под сценичното име DJ D-Sol, има приблизително 262 759 месечни слушатели в Spotify.

Най-популярното му парче, ремикс на „I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)“, е събрало над 12 милиона стрийминга.

През 2018 г. Соломон основава Payback Records - лейбъл, който дарява всичките си приходи за благотворителни каузи.

Разгледай онлайн нашите промоционални брошури Цените са валидни за периода на акцията или до изчерпване на наличностите. Всички цени са в лева с включен ДДС.

През миналата година обаче Дейвид Соломон, главен изпълнителен директор на Goldman Sachs, спря с музиката на фона на съобщенията, че управителният съвет на американската инвестиционна банка се опасява, че работата като DJ му ще отвлече вниманието му от основната му работа, съобщава Guardian.

Още преди да стане шеф на банката през 2018 г., Соломон от години върти електронни денс записи под псевдонима DJ D-Sol. Свирил е в Манхатън, в тики барове на Бахамите и на огромния фестивал Lollapalooza.

Financial Times съобщи, че диджействането на Соломон е предизвикало безпокойство сред някои членове на борда на директорите на Goldman. През 2020 г. той е диджей на събитие в Хемптън край Ню Йорк, което е критикувано за пренебрегване на правилата за социална дистанция по време на пандемията от COVID-19.

Говорителят на Goldman Sachs Тони Фрато омаловажи този ход, като заяви: „Дейвид не е бил публичен диджей на събитие от повече от година, което сме потвърждавали многократно в миналото.“ Той добави: „Музиката не е отвличала вниманието на Дейвид от работата му. Медийното внимание се превърна в разсейване.“

Последното голямо диджейско изпълнение на Соломон беше на Lollapalooza през юли 2022 г. Той се появи и в американската телевизионна драма „Милиарди“, посветена на група ръководители на хедж фондове в Ню Йорк, където рекламира спестовната сметка Marcus на Goldman, която е кръстена на основателя на банката.

Вероятно най-голямото музикално постижение на Соломон е неговият ремикс на хита на Уитни Хюстън I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me). Компанията на Лари Местел Primary Wave Music, която контролира правата върху песни на изпълнители, сред които и Хюстън, е клиент на Goldman.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN